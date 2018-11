"The Walking Dead" 9x05: hora y canal para la despedida de Rick Grimes

En el avance el quinto capítulo de "The Walking Dead", se muestra a un debilitado Rick Grimes (Andrew Lincoln), quien aparece con una herida en el abdomen. Este será el último capítulo para este personaje.



"THE WALKING DEAD" 9X05: "WHAT COMES AFTER" | HORA Y CANAL





Estados Unidos: AMC

Hora: 9:00 p.m. hora del este/ 8:00 p.m. central



AMÉRICA LATINA



Canal: Fox Premium Series



HORA



México: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Perú: 8:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.



ONLINE



Si vives en América Latina y deseas ver el episodio por internet, solo descarga la app de Fox y loguéate con las credenciales de tu operador de cable. Para ello debes tener contratado el paquete Fox.



ESPAÑA



Canal: Fox

Hora: 3:30 a.m. (lunes 5 de noviembre)

"The Walking Dead" 9x05-tráiler. Video: AMC.

EL ARGUMENTO

​"Rick se ve obligado a enfrentar el pasado mientras lucha por mantener la seguridad de las comunidades y proteger el futuro que él y Carl imaginaron".



ÚLTIMO CAPÍTULO DE RICK

En el adelanto del capítulo "What Comes After" ("Lo que viene después"), se muestra a Rick (Andrew Lincoln) con una herida en el estómago, esta fue producto de la caída que tuvo de su caballo. Una varilla de construcción le perforo el abdomen.



En el video se ve a Rick huyendo de cientos de muertos vivientes. Además, este personaje tiene visiones del pasado. En una recuerda cuando escapaba del hospital donde estuvo internado en los primeros días del apocalipsis.

En el tráiler también se ve Rick Grimes en un campo lleno de cadáveres, donde parece distinguirse a Carol (Melissa McBride) y a Jesús (Tom Payne).



No hay marcha atrás. El quinto capítulo de "The Walking Dead" se promociona como el último episodio de Rick Grimes. ¿Podrá sobrevivir esta serie sin su protagonista?