El The Best FIFA 2025 se desarrollará este martes 16 de diciembre del 2025 en Qatar. La gala organizada por la FIFA vuelve a reunir a las máximas figuras del fútbol mundial para premiar a los mejores jugadores, entrenadores y goles del año. En esta nota te contamos el horario exacto del The Best FIFA 2025, según tu país, además de los detalles clave de la ceremonia, la sede y los canales de transmisión. Revisa aquí la hora oficial para no perderte el anuncio de los ganadores.
El The Best FIFA 2025 iniciará a las 12:00 p.m. de Perú y las 2:00 p.m. de Argentina. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en Doha, Qatar.
¿A qué hora es el The Best FIFA 2025 HOY?
El The Best FIFA 2025 será este martes 16 de diciembre del 2025 a las 12:00 p.m. (hora de Perú) en Doha, Qatar.
Hora de los premios The Best FIFA 2025, según tu país
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 11:00 a.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 12:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela: 1:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2:00 p.m.
- Estados Unidos: 12:00 p.m.
- España: 6:00 p.m.
Canal TV para ver el The Best FIFA 2025 EN VIVO
Los premios The Best FIFA 2025 será transmisitido EN EXCLUIVA por FIFA+, plataforma digital de la FIFA. Sin embargo, en El Comercio también podrás seguir la transmisión de la ceremonia mediante el minuto a minuto.