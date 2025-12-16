Horóscopo de HOY, martes 16 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES(marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán de lo mejor y se convertirá en modelo para los demás. Llega el éxito. Amor: se animará a pedir lo que le gusta en la pareja y logrará un mayor acercamiento.

TAURO(abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: ciertas dificultades opacarán sus logros y le impedirán ver una buena oportunidad. Amor: un conflicto en la pareja generará fastidio pero logrará recuperar la armonía.

GÉMINIS(mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver los temas pendientes o revisar los proyectos estancados. Amor: para su asombro, una cita resultará decepcionante. Conviene reveer cierta actitud.

CÁNCER(junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará buenas iniciativas que mejorarán los beneficios y su entorno le felicitará. Amor: su paciente comprensión le permitirá compartir los sentimientos más inexpresados.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán problemas al inicio de un proyecto. Será propicio apelar a un plan “B”. Amor: si está en una nueva relación, cierta exigencia alterará sus nervios pero se adaptará.

VIRGO(agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: el plan estará libre de complicaciones pero algunos colegas interfieren en un negocio. Amor: una vieja amistad pasará a ser algo más y se convertirá en un cálido romance.

LIBRA(septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las reglas claras renovarán las expectativas de cooperación y el negocio crecerá. Amor: el momento será propicio para volver sobre temas no bien cerrados en la pareja.

ESCORPIO(octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sus ideas serán las más ingeniosas pero cierta gente tratará de ignorarlas. Amor: alguna actitud que se convierte en capricho no la soporta, pero se hablará.

SAGITARIO(noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá éxito al reclamar las cobranzas que le deben y los cambios se producirán. Amor: con la necesidad de atender hasta los más pequeños detalles, todo sanará.

CAPRICORNIO(diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia fortuita le permitirá mostrar todas sus habilidades en acción. Amor: alguien extrovertido querrá ganarse un lugar en su corazón y lo logrará.

ACUARIO(enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: si estimula la cooperación, los resultados serán excelentes y los proyectos crecerán. Amor: una relación nueva progresará cada día, sin necesidad de apurar los tiempos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: si presta más atención a su entorno habitual, notará que el ambiente está algo tenso. Amor: temas de dinero invadirán las charlas de la pareja, pero se animará a separar las cosas.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMBICIOSA EN SUS METAS Y COMPROMETIDA CON LOS DEMAS PERO AMA LOS DESAFÍOS.