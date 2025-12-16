Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, martes 16 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

Horóscopo de HOY, martes 16 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES(marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán de lo mejor y se convertirá en modelo para los demás. Llega el éxito. Amor: se animará a pedir lo que le gusta en la pareja y logrará un mayor acercamiento.

TAURO(abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: ciertas dificultades opacarán sus logros y le impedirán ver una buena oportunidad. Amor: un conflicto en la pareja generará fastidio pero logrará recuperar la armonía.

GÉMINIS(mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver los temas pendientes o revisar los proyectos estancados. Amor: para su asombro, una cita resultará decepcionante. Conviene reveer cierta actitud.

CÁNCER(junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará buenas iniciativas que mejorarán los beneficios y su entorno le felicitará. Amor: su paciente comprensión le permitirá compartir los sentimientos más inexpresados.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán problemas al inicio de un proyecto. Será propicio apelar a un plan “B”. Amor: si está en una nueva relación, cierta exigencia alterará sus nervios pero se adaptará.

VIRGO(agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: el plan estará libre de complicaciones pero algunos colegas interfieren en un negocio. Amor: una vieja amistad pasará a ser algo más y se convertirá en un cálido romance.

LIBRA(septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las reglas claras renovarán las expectativas de cooperación y el negocio crecerá. Amor: el momento será propicio para volver sobre temas no bien cerrados en la pareja.

ESCORPIO(octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sus ideas serán las más ingeniosas pero cierta gente tratará de ignorarlas. Amor: alguna actitud que se convierte en capricho no la soporta, pero se hablará.

SAGITARIO(noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá éxito al reclamar las cobranzas que le deben y los cambios se producirán. Amor: con la necesidad de atender hasta los más pequeños detalles, todo sanará.

CAPRICORNIO(diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una circunstancia fortuita le permitirá mostrar todas sus habilidades en acción. Amor: alguien extrovertido querrá ganarse un lugar en su corazón y lo logrará.

ACUARIO(enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: si estimula la cooperación, los resultados serán excelentes y los proyectos crecerán. Amor: una relación nueva progresará cada día, sin necesidad de apurar los tiempos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: si presta más atención a su entorno habitual, notará que el ambiente está algo tenso. Amor: temas de dinero invadirán las charlas de la pareja, pero se animará a separar las cosas.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: AMBICIOSA EN SUS METAS Y COMPROMETIDA CON LOS DEMAS PERO AMA LOS DESAFÍOS.

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Signos compatibles en el amor
Los signos más compatibles en el amor según el horóscopo

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC