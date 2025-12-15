El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la anulación de las primarias en Acción Popular para definir a sus candidatos a las Elecciones Generales del 2026 al advertir vicios sustanciales que afectan los principios de democracia interna y el debido proceso.

Según la Resolución N° 0745-2025-JNE, se detectó que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Estas inconsistencias se presentaron en las elecciones primarias efectuadas el 30 de noviembre en diversas circunscripciones del país, entre ellas Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

El JNE precisó en la resolución que en las seis mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no habían sido elegidos en el proceso interno de AP.

“Esta situación evidencia que el 100 % de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral, afectando la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la organización política”, indicó.

Del mismo modo, refiere que no es posible retrotraer dicho proceso y convocar a nuevas elecciones primarias porque se pondría en riesgo la proclamación de los resultados de esta etapa, el próximo 15 de diciembre, “situación que no puede admitirse”.

La resolución está firmada por el presidente del JNE, Roberto Burneo, y los miembros del pleno Willy Ramírez Chávarry y Rubén Torres Cortez, y fue publicada este lunes 15 de diciembre en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

En el documento también se consigna el voto en minoría de los magistrados Martha Maisch Molina y Aarón Oyarce Yuzzelli, miembros del pleno del JNE, quienes votaron por declarar improcedentes las impugnaciones formuladas a las elecciones primarias de Acción Popular.