El JNE anula las internas de Acción Popular y lo deja fuera de las elecciones: ¿qué implica la decisión y qué pasará con el partido?

Acción Popular (AP), uno de los partidos más antiguos del país y que ha ocupado la presidencia de la República en cuatro ocasiones, quedó fuera de la carrera electoral para el 2026. En una resolución emitida este sábado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló los comicios internos realizados por la agrupación y, en la práctica, los dejó sin posibilidad de presentar una fórmula presidencial o listas congresales en las próximas elecciones generales.

La decisión fue adoptada tras revisar las múltiples impugnaciones contra las elecciones internas presentadas por un sector de la militancia de AP (entre ellos, el presidente de la agrupación y precandidato presidencial Julio Chávez), así como un informe de su órgano de fiscalización.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En ellas se alegaba que los delegados elegidos por la militancia acciopopulista para sus elecciones internas del domingo pasado fueron suplantados por personas no electas a partir de una lista presentada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por Cynthia Pajuelo, entonces presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE) del partido.

En las elecciones por delegados, el precandidato presidencial Alfredo Barnechea se impuso a Chávez, quien denunció lo ocurrido como un “fraude” y anunció que iba a impugnar ante el JNE. Otros militantes hicieron lo mismo.

El pleno del JNE dejó sin efecto primarias de Acción Popular en las que ganó Alfredo Barnechea. (Foto: El Comercio)

¿Qué encontró el JNE?

En su resolución, el JNE determinó que, en efecto, 31 nombres de la relación de delegados proclamada por el CNE del partido no coincidían con los nombres de la lista de delegados inscrita luego ante la ONPE.

Además, advirtieron que esas 31 personas votaron en todas las mesas de sufragio habilitadas para las internas, donde se eligió a la fórmula presidencial y a listas congresales del partido, con lo que “el 100% de las mesas presentaron un vicio sustancial”.

Por todo ello, encontraron que las internas de AP están “viciadas de nulidad” y debían ser anuladas.

Adicionalmente, el JNE enfatizó que, por el avance del calendario electoral, tampoco podrían realizarse nuevas internas. Este lunes es el plazo máximo para que el mismo jurado proclame los resultados de las internas de las 39 agrupaciones en carrera. En el caso de Acción Popular, no habrá resultados por proclamar.

Julio Chávez responsabiliza a Alfredo Barnechea de su acusación de fraude en las internas de Acción Popular. (Foto: Hugo Pérez / @photo.gec)

¿Qué implica la decisión?

El Comercio buscó el comentario de Julio Chávez frente a la resolución del jurado, pero no hubo respuesta.

En tanto, el excongresista Ricardo Burga, precandidato a diputado que presentó una de las impugnaciones, dijo a este Diario que el JNE le dio la razón a quienes denunciaron el “fraude” y estimó que Pajuelo y los delegados “truchos” serán expulsados del partido y enfrentarán denuncias penales y civiles.

“Espero que quienes gestaron intelectualmente este estúpido fraude les paguen los abogados”, dijo.

Barnechea calificó de “completamente ilegal” la resolución. “Estoy sorprendido e indignado [...]. Vamos a apelar, vamos a denunciar penalmente a los miembros del JNE. No saben con quién se están enfrentando; los vamos a perseguir en todas las instancias. Vamos a averiguar todo sobre ellos”, aseveró a Canal N.

Víctor Andrés García Belaunde, exlegislador acciopopulista y precandidato presidencial, comentó en su cuenta de X que “la ambición sin límites de algunos candidatos terminó haciendo lo que ningún adversario logró en 70 años: dañar desde dentro el legado de Fernando Belaunde”.

El partido de la lampa podrá participár en las eleccioens regionales y municipales, pero luego perdería su inscripción. (Foto: Andina)

Los abogados José Manuel Villalobos y José Naupari, especialistas en Derecho Electoral, coincidieron en que la resolución es definitiva y en que deja fuera de esta carrera electoral a AP, por más que se recurra a la justicia ordinaria o constitucional.

Villalobos consideró que la resolución del JNE era previsible y era correcto: en tanto Naupari la cuestionó por no tener base normativa y por no haberse convocado a una audiencia para debatirla. Una posible exclusión, consideró, debió haberse resuelto al momento de evaluar la admisibilidad de las listas.

Sin embargo, ambos indicaron que el partido sí podrá participar en los comicios regionales y municipales, ya que una eventual pérdida de su inscripción recién regiría desde enero del 2027. Para Villalobos, ello aún se deberá definir; mientras que Naupari estimó que a partir de lo resuelto por el JNE, la pérdida de la inscripción será inevtiable.

Ricardo Burga, como militante de Acción Popular, estimó que el partido entrará en una etapa de “sanar heridas”, pero que luego se enfocarán en las elecciones regionales y municipales. Sin embargo, también manifestó su preocupción por la posible pérdida de la inscripción.

El excongresista Luis Roel Alva, militante accipopulista, manifestó en su cuenta de X que el partido "debe realizar las investigaciones fiscales y partidarias pertinentes para sancionar a los responsables" del “fraude electoral” comprobado por el JNE: