Fernando Rospigliosi: "No se pueden usar recursos del Congreso para hacer campaña en función de un candidato o de varios"
Fernando Rospigliosi: "No se pueden usar recursos del Congreso para hacer campaña en función de un candidato o de varios"

Fernando Rospigliosi: “No se pueden usar recursos del Congreso para hacer campaña en función de un candidato o de varios”

Fernando Rospigliosi recibe a El Comercio en su despacho, en medio de las obras de renovación del Palacio Legislativo previstas hasta marzo próximo. En sus respuestas, el presidente encargado de la Mesa Directiva opta por un tono institucional al responder sobre temas como las restricciones a sus colegas en época electoral, el Reinfo o los pedidos para pagar pensiones a Dina Boluarte y otros expresidentes. Aun así, el tono confrontacional que lo ha marcado a lo largo de su etapa en las filas de Fuerza Popular -partido con el que ahora buscar ser electo para el próximo Senado- sale a flote al navegar temas como el Ministerio Público, su rechazo a la etiqueta de leyes “pro-crimen” o las protestas del 2022, 2023 y 2025.

