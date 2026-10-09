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Resumen

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El diseño peruano brilló en las principales pasarelas del mundo. (Fotos: Difusión)
El diseño peruano brilló en las principales pasarelas del mundo. (Fotos: Difusión)
Por Luciana Villegas

El diseño peruano continúa abriéndose camino en la escena internacional. Diseñadores como Cinthia Vigil, Jorge Luis Salinas y Sergio Dávila expusieron sus propuestas para la temporada Primavera-Verano 2027 en las capitales de la moda, demostrando que el Perú no solo destaca por la calidad de sus textiles, sino también por el diseño propio.

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