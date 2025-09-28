¡Lo hizo de nuevo! Jorge Luis Salinas deslumbra en Milán con colección inspirada en la danza de tijeras

Desde Gamarra hasta la capital mundial de la moda. El diseñador peruano Jorge Luis Salinas volvió a demostrar por qué es uno de los referentes de la moda peruana con su reciente participación en Milán Fashion Week. En una mañana marcada de autenticidad y creatividad, el diseñador presentó una colección inspirada en la danza de tijeras, que fusiona el legado textil y el trabajo artesanal que destaca en la moda de nuestro país.

Tras su éxito en la última edición del Milán Fashion Week con su colección “Sipán”, la expectativas eran altas entre los asistentes. La colección, que consiste en 42 tenidas, sorprendió por la fuerza narrativa de cada diseño: pantalones abombados, mangas voluminosas y abundantes flecos evocaban el vestuario usado por los danzantes andinos, transportando el folclore peruano al corazón de Europa. Los tonos celeste, naranjas, amarillos se vieron en vestidos, faldas, tops y pantalones, resultado de meses de trabajo colectivo en el taller de Salinas, ubicado en el tradicional emporio textil de Gamarra, Lima.

“La colección tiene mucho color, mucho volumen, formas y texturas. Mira los pantalones abullonados, las formas pecheras en los pantalones, mucho fleco...detalles que nos han ayudado a impulsar esta colección y que el resultado sea algo muy moderno”, sostiene Salinas, quien considera la pasarela italiana como una de las plataformas más importantes para mostrar la cultura y potenciamiento del diseño peruano.

El desfile en sí fue un espectáculo donde la música y las piezas crearon una atmósfera vibrante. Cada salida reveló prendas trabajadas en tejidos densos y ligeros, alternando distintas técnicas, superposiciones y acabados a mano. El uso de fibras locales y técnicas ancestrales puso en primer plano la destreza de los artesanos, quienes aportaron creatividad y precisión a cada pieza

Como lo ha hecho en anteriores colecciones, detrás del trabajo de Salinas destaca el propósito social. El diseñador trabaja con un grupo de artesanas, muchas de ellas migrantes de distintas partes del Perú, que encuentran en el taller un espacio de desarrollo profesional y económico para ella y sus familias. “Buscamos siempre personas de provincia que tengan el don de tejer, y no solo de tejer, también de creatividad porque ellas suman al hacer realidad mis ideas”, comenta.

Las artesanas rotan constantemente, quedándose en Lima por un período de dos a tres semanas mientras terminan sus piezas. “Cuando vi que desfilaron mi vestido en Milán, me emocioné. Nunca había visto algo así. Me emocioné que mis manos hayan creado algo que se ve en otras partes del mundo”, reveló Diana Quispe, una de las tejedoras, quien participó en la confección de las prendas exhibidas en Milán.

En esta edición, Jorge Luis sorprendió al final del desfile al aparecer junto a su equipo de tejedoras en Milán, un final que conmovió al público presente.

Pese a su éxito, el camino no ha estado exento de retos. Salinas comentó la falta de apoyo financiero de entidades como PromPerú para la realización de su desfile privado. El diseñador reveló haber recibido una invitación para un evento de moda organizado por la entidad en Milán, la cual no aceptó pues considera que no suma a su propósito. Sin embargo, sostiene que la misión es mayor: “Me han invitado a participar a su evento. Ridículamente. Creo que su visión no es la misma que la mía. Les dije que yo tengo un presupuesto en caso deseen que asistan”, comentó. “No hubo un apoyo económico ni para esta colección ni para la anterior”, agrega.

Dando un paso más en uno de los epicentros de la moda, Jorge Luis Salinas refuerza su apuesta: que el sello peruano, hecho en comunidad, siga cruzando fronteras y conquistando vitrinas globales.