Las ocho cosas que más extrañamos al terminar una relación

Tener siempre con quien hacer algo. ¿Salir a caminar? ¿Ir al cine? ¿Comer un postre? ¿Pasear al perro? Hay días en los que no quieres hacer las cosas sola y tus amigas no están disponibles para acompañarte. Tu novio era siempre la mejor opción, pero ya no está. (Foto: Shutterstock)