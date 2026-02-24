Horóscopo de HOY, martes 24 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una acertada sugerencia provocará que el proyecto comience a crecer. Amor: la comunicación mejora y prepara el terreno para cálidos momentos íntimos.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una reunión de trabajo servirá para mostrar que cierta persona no colabora. Amor: se enterará de que alguien está interesado en conocerle y llegará invitación.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una inteligente mediación acercará a personas que no comparten ideas. Amor: la unión de la pareja podría estar afectada por una seguidilla de asperezas.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para estar alerta y no distraerse o el negocio o proyecto podría fallar. Amor: su pareja le ayudará a salir del aislamiento con iniciativas plenas de ternura.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un negocio podría complicarse por tropiezos de otros, pero pondrá todo en su lugar. Amor: imponer cambios sin consultar, no servirá, pero todo mejorará con regalos.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas productivas con sentido común y el negocio o proyecto crecerá. Amor: será la serenidad lo que disipe emociones negativas y genere armonía en la pareja.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tendrá certeza para reducir gastos y concentrarse en lo rentable del negocio. Amor: hará bien en no apurarse en tomar una decisión difícil o podría arrepentirse.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las exigencias le llevarán a discutir con la gente que entorpece el trabajo. Amor: el compromiso surgirá naturalmente en la pareja y su encanto responderá.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: circunstancias propicias permitirán el avance de un proyecto audaz. Amor: su fuerte encanto resultará irresistible para alguien del entorno. Posible romance.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: la buena fortuna le visitará y generará una sucesión de logros increíbles. Amor: se producirá el encuentro con la persona que más desea y el romance será realidad.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un buen contacto le abrirá esas puertas cerradas que le impedían crecer. Amor: si se disipan las dudas y los temores, los momentos románticos aparecerán.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: se afianzará el negocio o proyecto si acepta las críticas constructivas. Amor: las cosas mejorarán en la pareja si confía los secretos de su corazón sensible.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: RESUELTA Y MUY DIRECTA EN EL AMOR. ENOJADA PARECE CRUEL PERO SE EQUILIBRA.