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Shara Moreno, vicepresidenta comercial de Yobel.
Shara Moreno, vicepresidenta comercial de Yobel.
Por Claudia Inga Martínez

Con más de cinco décadas en el mercado peruano, Yobel se ha posicionado en el mercado logístico. Y si bien la compañía peruana inicialmente se centró en la manufactura y logística de marcas de cuidado personal, poco a poco se ha ido desarrollando, ampliando servicios como abastecimiento, compra de materias primas, distribución, última milla, y hoy alista más servicios. Con presencia en 9 países de América Latina y el Caribe, la compañía apunta a ser un jugador logístico de referencia en la región, cuenta Shara Moreno, vicepresidenta comercial de Yobel.

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Entrevista