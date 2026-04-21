- ¿Cómo ha sido el inicio de este año para la compañía? Han anunciado nuevos pasos en su expansión regional en el último año.

El 2025 fue de consolidación y este 2026 ha iniciado muy bien. Este primer trimestre estamos creciendo 7,5% más que el año pasado, apalancado en el crecimiento de los países de la región donde estamos. Hoy tenemos presencia en 9 países: Colombia, Ecuador, Perú, México, Costa Rica, Guatemala, Salvador, República Dominicana, Panamá, lo que nos permite tener un crecimiento regional importante. A través de los años nos hemos desarrollado y hoy por hoy tenemos una solución no solo logística y de manufactura, sino también de abastecimiento, de compra de materias primas para proveedores, distribución y última milla.

- ¿Para este año cuál es la proyección y cuál será el foco de su estrategia?

Para este y los próximos años tenemos una inversión importante para el crecimiento sostenido de la compañía. Tenemos almacenes que se han venido inaugurando y desarrollando en Costa Rica y Guatemala, y próximamente en Perú. Es así que para este año, las inversiones apuntan a sumar de 25 mil a 30 mil m2 e ir creciendo hasta llegar a los 70 mil m² en capacidad. Y una inversión en tecnología y capacitación.

- ¿El sector se encamina a un crecimiento por tecnología?

América Latina está teniendo un crecimiento importante en cuanto a tecnología, el e-commerce, la llegada hasta el consumidor final y nosotros en Yobel queremos acompañar este crecimiento y darle a nuestros clientes esas soluciones estratégicas que necesitan. Por eso estamos desarrollando Yobel Express, nuestra solución de última milla. Con ello nuestros socios encuentran un aliado que les puede prestar toda la cadena logística de abastecimiento y ellos dedicarse a su negocio.

- En Perú, por ejemplo, cubrían desde la manufactura y logística de grandes compañías de cuidado personal.

Así es, en Perú y en varios países de la región tenemos grandes marcas representativas de la industria, no solo de cuidado personal, sino de otras industrias de servicios, empresas industriales. Lo que nos da también gran fortaleza.

- En cuanto a los 25.000 m2-30.000 m2 de capacidad de almacenamiento nuevos que planean sumar a sus operaciones, ¿en qué mercados estarán?

Es una expansión progresiva que va con un plan de trabajo organizado en los principales países donde se tiene que ampliar capacidad según las necesidades. Estas primeras fases están enfocadas en Perú, Costa Rica, Guatemala y Ecuador, y luego se va a ir apalancando el crecimiento del resto de los países de la región como Colombia, Panamá, República Dominicana.

“El enfoque principal es que Yobel Express continúe creciendo más en Perú, en República Dominicana, Ecuador.



- ¿Sería básicamente tener nuevos centros de distribución o a qué más destinarían estos m2?

Vamos a tener mayor capacidad de almacenamiento, pero también mayor tecnología de automatización en los procesos para ganar eficiencias. Y adicionalmente para Yobel Express, que está hoy en día en Ecuador y tiene un desarrollo importante. La idea es ir desarrollándolo en el resto de los países de la región como República Dominicana, a fin de tener una solución integral en los nueve países.

- ¿Yobel Express ya opera en Perú?

Yobel Express tiene operación en Perú, pero es mucho más grande en este momento en Ecuador.

- ¿Esos nuevos m2 permitirían reforzar la operación también de Yobel Express en Perú?

Claro, trabajan de la mano, por eso es tan importante. Al poder tener toda la cadena logística de abastecimiento en un solo operador que es Yobel, hay un solo interlocutor para nuestros clientes, lo que facilita también el entendimiento mismo del negocio. Estar en varios países permite testear y replicar procesos de alta calidad en distintas realidades.

- ¿Cuál es la inversión que están proyectando hacia el 2030?

En cuanto a todas las inversiones, estamos hablando de un aproximado de US$12 millones a US$14 millones.

- ¿Cuál de todos los servicios que provee Yobel es el más demandado hoy en día por las empresas? , ¿cómo viene la demanda de los servicios?

El consumidor lo que quiere es un aliado estratégico, una solución. En diferentes proporciones cada uno va creciendo diferente en cada industria, pero todos son igual de importantes. Es clave que la cadena logística esté alineada e integrada, y que atrás existan unos aliados que estén formalizados. En Latinoamérica la mayoría de los competidores o jugadores no son muy sofisticados ni profesionales.

- ¿Qué los animó a mirar a Centroamérica y tener también un hub en Panamá?, ¿tener acceso al Canal de Panamá o la conectividad para cubrir rutas en la región ha sido central para ello?

Efectivamente, lo que estamos haciendo es un corredor logístico entre los países de Sudamérica y Centroamérica con hubs logísticos en Panamá, y en Guatemala. Hoy, por ejemplo, en la situación que se está presentando de aranceles entre Colombia y Ecuador, los clientes pueden encontrar una solución en nosotros para fabricar y exportar desde Perú o México a las diferentes operaciones de Centroamérica o transportar desde Perú hacia las operaciones en Ecuador, buscando cómo integrar ese corredor logístico que hemos venido desarrollando.

- Y así evitar tener el sobrecosto de los aranceles.

Así es. Parte de lo que hacemos nosotros desde el equipo comercial es entender la realidad de los países, la realidad global y acompañar a cada uno de nuestros clientes en sus decisiones. En este caso puntual de la situación de aranceles en Colombia y Ecuador, lo que hacemos es presentar propuestas para que los clientes no tengan ese incremento en los aranceles o en el flete terrestre y les manejamos operación desde Perú o México para fabricación y transporte a través de Yobel Express o que distribuyan desde nuestros hubs logísticos.

- Dentro de estos corredores logísticos, ¿las rutas que cubren están principalmente dentro de la región, Sudamérica y el Caribe o analizan también otras rutas hacia otros mercados grandes?

En principio la unidad de negocio de Yobel Express es para rutas locales dentro de los países, pero ahora estamos desarrollando un negocio, una oportunidad para tener transporte entre países de carga masiva facilitando la llegada a esos grandes mercados con carga consolidada. Es algo que estamos desarrollando, un proyecto que se viene próximamente.

- Cuando menciona mercados grandes, ¿se refiere a China o mercados grandes en la región?

Por ahora sería en la región. Estamos pensando manejar carga contenerizada tanto marítima como terrestre, o hacer despachos aéreos.

- ¿Lo lanzarán este año?

Todavía no sabemos si este año, estamos haciendo todas las revisiones y análisis, pero sí es un proyecto que ha cobrado mucha vida y que va a desarrollarse en el corto plazo.

- ¿En qué consistiría este servicio?

Nosotros haríamos toda la integración del transporte, no solo el almacenamiento, sino que también llegaríamos al terminal portuario, haríamos el proceso de exportación y una vez que se haga el tránsito internacional, llegar al país de destino, hacer el proceso de inmersión o aduanamiento en el país y transportarlo hasta un centro de distribución de Yobel o un almacén del cliente.

- Con ello terminarían de cerrar el círculo de servicios logísticos.

Exacto, sería cerrar el círculo y será ingresar en transporte, no solo de última milla, que es lo que te ofrece Yobel Express, sino también de carga masiva o una carga mucho más grande.

-¿Ello requerirá que hagan alianzas con empresas de transporte adicionales o trabajarán con transporte propio para este tipo de carga aérea o marítima?

En esa vía tendríamos que tener tanto aliados estratégicos y adicionalmente desarrollo propio. Todo el tema de flete internacional se hace a través de unos aliados estratégicos ya consolidados, pero el tema de transporte terrestre si lo podríamos ejecutar nosotros directamente.

- Ante el crecimiento que están teniendo estos nuevos negocios , ¿a qué apuntan en los próximos cinco años como jugador regional logístico?

Tenemos una visión regional dentro del sector, queremos ser un referente regional para toda la cadena de abastecimiento y logística impulsando desarrollo, eficiencias, valor agregado y mejoras.

- ¿Cómo se viene desarrollando Yobel Express en la región?, ¿quiénes son sus principales clientes?, ¿está más enfocado en el e-commerce?

Yobel Express es una solución de última milla que está diseñada para responder a las dinámicas de distribución de la región de los diferentes países.En Ecuador tenemos una cobertura nacional con cinco bases logísticas propias. En el 2025 movieron en promedio 1.700 toneladas mensuales en envíos y para este año estimamos un crecimiento superior al 7%- 8%.

Estamos enfocados en clientes B2B y B2C. El enfoque principal es que Yobel Express continúe creciendo más en Perú, en República Dominicana y Ecuador, principalmente, y luego en los diferentes países.

- ¿En Perú también están cubriendo la demanda del e-commerce con la última milla?, ¿ lo van a reforzar?

Hoy en día lo estamos haciendo, estamos llegando al cliente final en algunos sectores de cuidado personal. La idea es seguirlo desarrollando y tomar mercados de e-commerce y grandes superficies.

- ¿Con cuántos clientes trabaja Yobel Express?

Tenemos entre 400 y 500 clientes. El desarrollo en Perú, Ecuador y República Dominicana va hacia el sector B2B y B2C.

- ¿Dentro de esos clientes también están los grandes marketplace regionales?

Estamos abriendo mercado, justo estamos participando en varios procesos con grandes marcas de plataformas, pero por ahora, está en desarrollo.

-¿Para el próximo año podrían haber algunos de estos clientes ya trabajando con ustedes?

Sí, parte de la estrategia comercial es crecer en estos sectores, tener un enfoque mayor y tener una presencia de marca que no tenemos hoy en día en las grandes plataformas (del e-commerce). Esperamos crecer un dígito este año y dos dígitos el próximo año.

- ¿Qué países aportan más a la operación de Yobel?

Perú siempre es un jugador muy importante que podría estar alrededor del 40% de los ingresos totales de la compañía en los diferentes diferentes servicios, seguido de Ecuador, Guatemala, Costa Rica y ya el resto de los países con un crecimiento sostenido, apostando mucho al crecimiento en Colombia y en Panamá.

- ¿Se ha visto quizá algún impulso de demanda, por ejemplo, en Panamá, con el Canal, ante el cierre de rutas logísticas globales?

La logística siempre está en movimiento, siempre tenemos que estar en cambio y dispuestos a flexibilizarnos y encontrar salidas lo menos costosas para las operaciones de nuestros aliados.

La guerra ha venido impactando a todos los países y a todas las operaciones, porque al final la carga se mueve con combustible. Es un factor relevante, que impacta en el transporte, la última milla y todo lo que tenga que ver con distribución.

- ¿Qué alternativas se han analizado para ello?

Eso nos ha llevado a buscar soluciones como tener hubs en países diferentes de donde podamos mover la carga más cerca, tener stock según las necesidades de la demanda, e ir mirando en cada una de las industrias cómo podemos llegar en tiempo y en el costo adecuado, sin desconocer una realidad global que desde Latinoamérica no podemos cambiar y que está impactando el comercio internacional con el bloqueo de rutas logísticas.

- ¿Cuáles son sus principales hubs?

Si hablamos de manufactura, estamos en Perú y en México, desde donde fabricamos productos para toda la región. Si hablamos de hubs de almacenamiento, tenemos a Perú, Costa Rica, Guatemala como los principales. Sin embargo, los otros países también prestan apoyo logístico a la región.

“Vamos a ingresar al servicio de transporte entre países para cargas grandes en el corto plazo”.



- Con ocho semanas de guerra, ¿se han percibido incrementos en materias primas o productos finales, además del costo del petróleo?

Sí, hay varias materias primas que se han visto afectadas, sobre todo las que están en Europa y Medio Oriente, que han venido afectando la producción de nuestros clientes. Se ha tratado de conseguir nuevos proveedores o jugadores en la región -o fabricación local- del producto con materia prima que se haya podido conseguir.

-¿Esto en cuánto termina impactando en los productos transportados y productos finales?

Dependiendo de la industria cambia el incremento, pero si habláramos de un incremento global y ponderado aproximado, podríamos decir que estaría alrededor de los 35%- 40% en la logística total de los clientes. Pero es bien diferente de una industria o otra.

- ¿Estamos en un momento mucho más retador para el sector?

Sí, tal vez. Yo llevo 18 años en logística y creo que todos los tiempos son retadores, nos invitan a repensar, a construir y este es un momento diferente. La logística siempre va de la mano con todo lo que está pasando en los diferentes realidades y entornos de cada país. Nosotros tenemos presencia en nueve países, tenemos nueve realidades que tenemos que acompañar y entender.

- En medio de todos estos cambios, ¿hay algunas rutas que se hayan fortalecido? Varios miraban al Canal de Panamá u otras rutas ante el cierre de otros corredores?, ¿ha habido un cambio?

Sobre el Canal de Panamá o que la logística se mueva por el Pacífico o el Atlántico obedece más a una decisión de compra de los clientes y de sus materias primas para poder desarrollar sus productos. Eso no ha afectado nuestras decisiones de expansión o en la toma de decisiones de cómo nos vamos a mover en el corredor logístico.

- ¿Qué productos están más presionados por el alza de costos?

Todos los sectores siempre van de la mano, están buscando eficiencias en su costo final porque los consumidores buscamos calidad a un buen precio. Al estar muy enfocados en retail y consumo masivo, requerimos siempre ir ajustando para que sea lo más eficiente.

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- ¿Cómo ve la competencia en el sector?, ¿hay un entorno más competitivo?

América Latina presenta una gran oportunidad porque hay un crecimiento en el consumo y en tecnología. Si hay crecimiento en el mercado con nuevos jugadores, Perú es un mercado creciente en jugadores logísticos y en Colombia y Guatemala, siempre hay nuevas compañías que están creciendo.

- El tema de de los aranceles que ahora se está dando entre Ecuador y Colombia o los aranceles de Estados Unidos generan preocupación al sector logístico?

Sí, las importaciones de materias primas en los diferentes países siempre van a estar afectadas por los aranceles. Son una medida de protección que utilizan los gobiernos para proteger la industria propia. Sin embargo, esto afecta a la logística, pero ahí el gran reto es acompañar al cliente y tener la flexibilidad y capacidad de análisis para buscar alternativas. ¿El arancel va a afectar el precio de compra? Claro. Tenemos que buscar eficiencias entonces en la producción, en la distribución, en almacenamiento y para eso estamos nosotros, desde el desarrollo de su producto y llegar al consumidor final como debe ser.