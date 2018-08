La sangrecita, un alimento eficaz para combatir la anemia

La sangrecita de pollo es un alimento con alto valor nutritivo y proteínas. Es conocido por combatir la anemia y brindar al cuerpo defensas contra distintas enfermedades gracias a su contenido de zinc y hierro.



Según Claudia Agüero, nutricionista del Portal Salud en Casa, este alimento debe consumirse dos a tres veces por semana. “Se puede preparar como tortilla, saltado de verduras y el clásico pan con sangrecita", comenta.

“La sangrecita tiene hierro hemínico, al comerla no es necesario hacerlo con vitamina C o cítricos para una mejor absorción. Lo que sí no es recomendable es consumirla con leche pues puede causar hinchazón o pesadez estomacal", declaró la especialista.

Además es un alimento que aporta muy poca grasa al cuerpo (65 calorías), de manera que las personas con problema de colesterol pueden consumirla sin problemas.