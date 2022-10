El olor a café por las mañanas es una de las mejores sensaciones y los amantes del café no pueden negarlo. Muchos no pueden evitar beberlo apenas comienza su día; sin embargo, esta no es la mejor hora para hacerlo.

No eres la única persona que piensa que cualquier hora es buen momento para disfrutar de una buena taza de café. Pero existen períodos durante el día en los que es más recomendable ingerirlo para obtener mejor sus propiedades estimulantes.

Entre las 8 y 9 de la mañana, la hormona cortisol se encuentra en los picos más elevados. Es decir, nuestro organismo prevé que necesitaremos del cortisol para realizar nuestras labores matutinas, por lo cual tenemos suficiente estimulación al levantarnos.

Tomar un café por la mañana tal vez no sea la mejor opción. (Foto: iStock)

Si tomas café por las mañanas es probable que no veas sus efectos, por ello, es recomendable beberlo dos o tres horas después de haberte levantado.

¡El cortisol vuelve a elevarse durante nuestro día! A mediodía y entre las 17:30 y las 18:30 horas de la tarde esta hormona vuelve a tener picos elevados.

Entonces, ¿cuál es la mejor hora para consumir café? Cuando la hormona cortisol se encuentra en un nivel bajo. Es decir, entre las 9:30 y las 11:30 de la mañana y a partir de las 13 horas, después de comer.