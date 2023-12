¿Qué significa el amor para ti? Esta simple pregunta, cargada de significado y universalidad, ha desencadenado incontables reflexiones a lo largo de la historia. Pero, ¿cuántas veces has dedicado tiempo para meditar al respecto?, o ¿cuántas veces has conversado sobre amor con las personas más cercanas a ti?, ¿será que no encuentras la oportunidad para hacerlo?

Camila Torres, creadora de “ConoCIÉNdonos”, busca generar ese espacio mediante un juego de cartas. Inspirada por su redescubrimiento de los juegos de mesa y su amor por la pedagogía, concibió la idea de un juego que pudiera acercar los temas de bienestar a un público más amplio de manera ligera y cercana.

“ConoCIÉNdonos” es un juego compuesto por 100 cartas, divididas en tres niveles, que propone preguntas profundas que sirven tanto para una autoevaluación personal como para tener conversaciones significativas con otras personas. “No todo es mariposas, flores y amores. El bienestar implica mucho trabajo en uno mismo para poder abrirse y ser vulnerable frente a los demás”, explica Torres.

Foto: Instagram @nudossueltos

¿Cómo funciona el juego “ConoCIÉNdonos”?

Hay dos maneras de jugar “ConoCIÉNdonos”: en modo solitario y modo multijugador. Si se decide por jugar en solitario, se recomienda ser honesto con uno mismo, procurando liberarse de cualquier juzgamiento. Torres recomienda sacar una carta al día, reflexionar sobre la pregunta o escribir la respuesta en un cuaderno, a manera de journaling.

Si se juega en modo multijugador, las personas participantes (hasta 4 personas) pueden turnarse la misma pregunta o cambiarlas. El ejercicio en este caso es empatizar e intentar no juzgar al otro, pues todas las respuestas son valiosas. Se recomienda jugarlo con amigos, familiares o pareja para generar más vínculos significativos.

Ejemplos de preguntas en “ConoCIÉNdonos”:

Nivel 1: ¿Qué te hace perder la noción del tiempo?

¿Qué te hace perder la noción del tiempo? Nivel 2: ¿Qué es algo nuevo que has aprendido sobre ti?

¿Qué es algo nuevo que has aprendido sobre ti? Nivel 3: ¿Qué le dirías a las persona que más daño te ha hecho?

Además, cada nivel incluye una carta de reto que implica una actividad para pasar de la conversación a plasmar las sensaciones en un papel.

Camila Torres, creadora de ConoCIÉNdonos.

Crear bienestar en redes sociales

La idea de “ConoCIÉNdonos” nació del deseo de Camila Torres de trasladarse de lo digital a lo físico y llevar su proyecto personal, Nudos sueltos, a un nuevo nivel. El proceso de gestación del proyecto tomó alrededor de cinco a seis meses, desde la conceptualización y selección de preguntas hasta la producción física del juego. Un aspecto interesante del proyecto es que Torres contó con la validación de dos psicólogos, amigos suyos, quienes revisaron y aportaron comentarios a las preguntas del juego, asegurando un control de calidad desde el punto de vista de la salud mental.

Desde su posición como creadora, Torres destaca la importancia de herramientas como “ConoCIÉNdonos” en el camino hacia el bienestar. “Vivimos en un momento en el que las personas buscan más maneras de ser felices y estar en paz consigo mismas, creo que todo está conectado a favor del bienestar”, afirma la creadora, destacando que cada persona puede aportar desde su perspectiva a la búsqueda de la felicidad y la plenitud.

Torres comparte que su camino hacia la difusión del bienestar comenzó como un proceso de expresión personal y desahogo. Al consumir contenido sobre ansiedad en un momento difícil de su vida, se dio cuenta del valor que tenía compartir experiencias y conectar con otras personas a través de las redes sociales. Este proceso la llevó a profesionalizar su enfoque y buscar formas éticas y responsables de compartir información.

En cuanto a su objetivo actual, Torres sueña con hacer de su proyecto algo sostenible en el tiempo. Busca impactar positivamente a más personas y seguir desarrollando herramientas y productos que contribuyan al bienestar. El juego de cartas es solo el inicio de una posible línea de productos que acompañen a las personas en su día a día.

Para adquirir “ConoCIÉNdonos”, puede contactar a Camila Torres en su cuenta de Instagram @nudossueltos.