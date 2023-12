La endometriosis afecta a más de 2 millones de mujeres en el Perú, y 190 millones de mujeres en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. A pesar de ello, es una enfermedad que, en muchas ocasiones, se confunde con el dolor menstrual, por lo que no siempre se realiza un tratamiento a tiempo. “Para entender esta afección, debemos tener en claro que no es normal, la regla no tiene por qué doler”, estableció el Dr. Rodrigo Muñóz, ginecólogo obstetra de la Clínica Anglo Americana.

“La endometriosis es una enfermedad inflamatoria sistémica, crónica, progresiva y dependiente de estrógenos que produce daño en la calidad de vida de las mujeres, produciendo dolor, sangrado y/o problemas reproductivos. En ese sentido, se define como la presencia de tejido similar al endometrio fuera de la cavidad uterina, lo cual genera una reacción inflamatoria única en cada paciente”, indicó el Dr. Muñóz.

Cabe aclarar que no existe una teoría única que explique el desarrollo de la endometriosis, según el Dr. Ivo Vlasica, Ginecólogo y Obstetra de SANNA Clínica El Golf. “No obstante, sí hay factores inmunológicos, hereditarios y anatómicos, como la menstruación retrógrada, que se asocian al desarrollo de esta enfermedad”, añadió.

¿Cuáles son los síntomas de la endometriosis?

Hay muchos síntomas que pueden relacionarse con la endometriosis, pero el principal siempre será el dolor. “Este dolor puede ser intenso o leve. Por lo general, se siente en el abdomen, la regió pélvica y la zona lumbar. Sin embargo, también es posible padecerla y no experimentar ningún síntoma que lo indique, por lo que muchas mujeres recién descubren que tienen esta enfermedad al realizarse otro procedimiento o investigación de infertilidad”, aclaró la Dra. Cara King, ginecóloga de Cleveland Clinic.

Las personas que sí experimentan síntomas de endometriosis pueden tener:

Calambres menstruales muy dolorosos.

Dolor abdominal o dolor de espalda durante su período o entre períodos.

Dolor durante las relaciones sexuales.

Sangrado abundante durante los períodos o manchado (sangrado leve) entre períodos.

Infertilidad (dificultad para quedar embarazada).

Deposiciones dolorosas.

“No existe conexión entre los síntomas de la endometriosis y la gravedad de la afección. Algunas personas pueden tener muy pocas zonas de endometriosis y aun así experimentar un dolor intenso. Otras personas pueden tener endometriosis grave, pero no experimentar mucho dolor”, sostuvo la especialista de Cleveland Clinic.

De acuerdo con lo establecido por el Dr. Rodrigo Muñóz, en muchos casos, las mujeres suelen confundir a la endometriosis con un dolor menstrual rutinario, por lo que terminan siendo dianosticadas cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada. “Una mujer con dolor menstual visita 7 a 10 médicos y demora de 6 a 12 años en ser diagnosticada”, afirmó el doctor.

"No es normal, la regla no debe doler", estableció el Dr. Rodrigo Muñóz, ginecólogo obstetra de la Clínica Anglo Americana. / Anna Bizon

¿Por qué el dolor menstrual no debe ser normalizado?

En palabras de la Dra. King, muchas jóvenes que desarrollan endometriosis enfrentan el desafío de que su dolor sea o no atribuido al ciclo menstrual. “A menudo, el dolor de la endometriosis se entrelaza con el malestar menstrual, pues el sangrado ocurre simultáneamente dentro y fuera del útero”, aseveró la experta.

Sin embargo, es vital reconocer que el dolor asociado con la endometriosis no se limita únicamente a la menstruación. Por ello, aquellas personas que experimentan incomodidades antes o después de su ciclo regular deben comunicárselo a su médio lo antes posible.

Asimismo, es fundamental conocer los síntomas de esta enfermedad, aparte del dolor pélvico, como las molestias durante la actividad sexual, dolor durante los movimientos intestinales y la micción, así como una urgencia frecuente para orinar. En esa línea, es importante destacar que esos tipos de dolor pueden deberse a condiciones diferentes a la endometriosis, por lo que la comunicación con el médio es primordial para un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado.

¿Qué tratamientos existen para la endometriosis?

En primer lugar, debemos tener presente que, en algunos casos, la endometriosis puede desaparecer por sí sola. Con el tiempo, las lesiones ocasionalmente pueden hacerse más pequeñas y es posible que deisminuyan. “Esto también puede ocurrir después de la menopausia, que a menudo está relacionada con una caída en la cantidad de estrógeno en el cuerpo”, agregó la ginecóloga de Cleveland Clinic.

Opciones de tratamiento, según la Dra. King: Control de la natalidad: Existen múltiples formas de opciones de supresión hormonal, incluidas opciones combinadas que utilizan estrógeno y progesterona u opciones que solo contienen progesterona. Medicamentos con hormona liberadora de gonadotropina (GnRH): Se usan para detener las hormonas que causan el ciclo menstrual. Básicamente, esto pone a su sistema reproductivo en espera como una forma de aliviar su dolor. Danazol: Esta es otra forma de medicamento hormonal que detiene la producción de las hormonas que provocan el período. Mientras toma este medicamento para los síntomas de la endometriosis, es posible que tenga períodos menstruales ocasionales o que estos se detengan por completo.

Por otro lado, la experta también resaltó que el tratamiento quirúrgico también puede ser una opción. Primero, está la laparoscopia, procedimiento para ver el interior del cuerpo del paciente e identificar la endometriosis con una cámara de alta definición.

El segundo procedimiento quirúrgico es la histerectomía. “En casos graves, su cirujano puede sugerirle que extirpe el útero, según la cantidad de endometriosis y tejido cicatricial presente, si tiene otras afecciones uterinas como adenomiosis y su deseo de fertilidad futura. Si se somete a una histerectomía, las áreas de endometriosis aún deben extirparse para optimizar el alivio del dolor”, finalizó.