La mayoría de solteros en el Día de San Valentín se sienten tristes, porque comienzan a ver a muchas parejas salir, subir fotos a redes sociales juntos, o porque simplemente es una fecha comercial. Se preguntan por qué están solteros o cuándo les llegará el día de que sean felices. Sin embargo, la soltería viene a ser una oportunidad para que nos enfoquemos en nosotros mismos y mejoremos nuestra vida persona. Pero, ¿Cómo hacerlo? Bienestar del Diario El Comercio conversó con el psicoterapeuta humanista y especialista en salud intercultural, Humberto Briceño, “Artesano de mentes”, quien nos aclara un poco más sobre el tema de la soltería con un enfoque personal.

“Para las personas que vienen de familias conservadoras, la meta siempre es la vida en pareja y la formación de una familia. Mientras que, para las personas que han sabido cultivar una ética liberal, la soltería significa libertad y autonomía. Y, en nuestra sociedad, mayoritariamente conservadora y que mercantiliza el amor romántico, la soltería está sujeta a prejuicios y presiones. Por lo que, estar soltero, significa lidiar con una presión social por emparejarse y por consumir en fechas claves, como San Valentín”, explica el especialista.

La soltería enfocada al lado personal

Cuando estamos en una relación, esa persona se vuelve nuestro mundo, haciendo que dejemos nuestra vida personal a un lado. Las personas se encuentran tan convencidas de que estar en una relación es igual a “felicidad” o “estabilidad mental” que no se dan cuenta de las cosas que realmente disfrutan realizar solos o de los objetivos que tenían en mente cuando estaban solteros.

La carga social que trae consigo la soltería en las mujeres.

“Asumir que la situación en la que estemos es lo que necesitamos para crecer es lo fundamental. Cuando uno está solo es una gran oportunidad para conocerse, para reconciliarse con uno mismo y conectarse con todas las personas que nos rodean”, agrega.

Asimismo, según Briceño, la soltería no se debe idealizar, sino que es una oportunidad para ir hacia dentro de nosotros mismos y lo ideal es no caer en esa angustia por emparejarnos o estar acompañados a como de lugar. Esta nos puede transformar, no la soltería, sino la solitariedad asumida, que es el gusto por estar con uno mismo y la extinción del deseo de huir de uno mismo.

4 consejos para pasar San Valentín soltero

Briceño nos brinda los siguientes consejos para las personas solteras en San Valentín: