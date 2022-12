Fuego, caos y descontrol se vive en diferentes provincias del Perú tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo y la juramentación de la actual presidenta Dina Boluarte. Muchas personas han decidido salir a alzar su voz en protesta ante la crisis política que se vive hace varios meses en el Perú. Por ello, es importante que si sales a marchar mantengas la calma, para que tu salud mental no se vea perjudicada. Bienestar del Diario El Comercio conversó el psicoterapeuta humanista y especialista en salud intercultural, Humberto Briceño, “artesano de mentes”, quien nos da algunas recomendaciones para las personas que deciden salir a marchar.

Así no queramos, nuestra salud mental está sujeta a la realidad social y política que vivimos. Hoy que la crisis explota, y no podemos ignorarla, ya que aparece como una situación perturbadora y hasta traumática.

“Cómo nos afecta esta crisis depende mucho del grado de empatía que tenemos entre peruanos por el sufrimiento y lo que busca cada sector y región del país. La muerte de compatriotas debería ser un punto de quiebre para decir basta y rechazar la represión, pero no es así, muchos solo sienten que esto altera “su rutina del día a día” y muestran enfado e indiferencia”, explica Briceño.

Asimismo, la crisis política genera ansiedad, frustración, cólera, indignación, empatía, nos saca de nuestra individualidad y nos pone a pensar la colectividad, a observar el malestar social en diferentes partes, ha reconocer que no todos vivimos bajo las mismas condiciones ni somos tratados de igual forma.

¿Qué nos hace salir a marchar?

Marchar, protestar, es una conducta social que ejerce la ciudadanía cuando no tolera un contexto y cuando se siente llamada a actuar.

“En ese sentido, es saludable protestar, pues permite liberar la indignación, la frustración reprimida. Debería poderse protestar pacíficamente, pero la represión y la violencia lo impiden. Estamos en un punto donde no se puede separar los intereses individuales de los colectivos”, agrega.

Consejos para cuidar tu salud mental si sales a marchar

Ser precavidos y estar atentos a la bombas lacrimógenas y la represión policial. Sal en grupo, nunca solo: Registrar cualquier acto de abuso o represión, mandar la ubicación a un familiar siempre de donde estas Conocer tus derechos por si eres detenido.

“Si no es una opción para uno salir a marchar, debe respetar a los que si lo hacen, igualmente los que marchan deben respetar a quienes deciden no hacerlo. El hogar no tiene por qué ser un campo de batalla por esta crisis, sino un lugar de diálogo, seguro, en contraposición a la falta de seguridad en las calles”, finaliza.