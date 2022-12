¿Eres de los que consume omeprazol para disminuir o evitar la acidez? ¡Cuidado! Un nuevo estudio ha revelado que tomarlo en exceso contribuye a desarrollar cáncer de estómago y enfermedades en los riñones.

El estudio publicado por la Universidad de California en San Diego indica que el exceso de fármacos inhibidores de la bomba de protones (agentes antisecretores gástricos) como el omeprazol, aumentan las probabilidades de presentar daños en los riñones.

Asimismo, hace años, un estudio publicado en la revista Journal of the American Society of Nephrology advirtió que cuando este fármaco se toma por un tiempo prolongado puede afectar la función renal y puede conducir a condiciones médicas graves como enfermedad renal crónica y fallo renal grave.

Este fármaco puede ser muy eficaz cuando se utiliza para aquellas dolencias en las que está indicado, pero su uso prolongado de forma inadecuada puede tener consecuencias muy graves. De ahí la importancia de seguir las instrucciones del médico que lo ha prescrito.

¿Cuáles son los riesgos de tomar omeprazol en exceso?

Existe un riesgo de 35.5 veces de enfermedad renal terminal. Es decir, que los riñones dejen de funcionar completamente.

Hay un riesgo 28.4 veces mayor de padecer una enfermedad renal crónica. En este caso, los riñones dejan de funcionar correctamente.

Riesgo ocho veces mayor de deterioro renal que no se especifica.

Riesgo 4.2 veces mayor de una lesión renal aguda. La capacidad de los riñones disminuye rápidamente.

consumir omeprazol en exceso aumenta las posibilidades de padecer cáncer de estómago. (Foto: iStock)

¿Qué enfermedades puede causar el consumo excesivo de omeprazol?

La doctora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), María Jiménez Martínez, indicó que tomar omeprazol en exceso provoca más efectos negativos a largo plazo que positivos. Estas son algunas enfermedades que derivan de su consumo excesivo:

Cáncer de estómago (tomar omeprazol aumenta la posibilidad de padecerlo).

Deficiencia de vitamina B12.

Lesiones gástricas premalignas (pólipos, atrofia y metaplasia intestinal) que transforman la mucosa gástrica en una de tipo intestinal.

Inhibe la absorción de hierro.

Sin embargo, entre sus aspectos positivos ayuda a controlar de forma adecuada la secreción producto del ácido clorhídrico y contribuye a contrarrestar el reflujo gastroesofágico.

¿Cómo consumir correctamente el omeprazol?

Cabe mencionar que el omeprazol es un fármaco muy seguro, como todos los que se encuentran en el mercado. Asimismo, se debe tener cuidado con ciertas infecciones intestinales o en pacientes con enfermedad renal crónica, puesto que el fármaco podría alterar el metabolismo del fósforo y el calcio, o causar diarrea.

El omeprazol, bien indicado, previene otras lesiones y mejora la calidad de vida, superando en gran medida el beneficio a cualquier riesgo potencial, que ya de por sí son mínimos. Este fármaco se receta en determinados casos a mujeres embarazadas, pero es fundamental que sea bajo prescripción y supervisión médica.

En consecuencia, son muchos los expertos que aseguran que este medicamento debe recetarse de acuerdo con las necesidades del paciente y teniendo en cuenta un tiempo de tratamiento específico según la condición que presenta.