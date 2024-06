La infertilidad es una palabra que resuena con un eco bastante profundo en la mente y corazón de millones de personas alrededor del mundo. En la actualidad, la medicina ha alcanzado hitos inimaginables de la mano de la tecnología, logrando así transformar la vida de muchos; sin embargo, pese a ello, la incapacidad para concebir aún sigue siendo un verdadero desafío personal y emocional que no discrimina. Si bien es cierto, esta condición suele estar asociada única y erróneamente con ciertos problemas de salud femeninos, pero la realidad es que los hombres contribuyen en igual medida a la fertilidad de una pareja.

De acuerdo a las cifras actuales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente unos 48 millones de parejas y unos 186 millones de personas padecen de infertilidad en todo el mundo, mientras que, en el Perú, se calcula que esta afecta a un 10% a 15% de la población en edad fértil, lo que representa a unos 1,000,000 a 1,500,000 individuos. Básicamente, como precisó el doctor José Siles, urólogo de la Clínica Internacional, a Bienestar, un 40% de los casos son atribuidos a problemas masculinos, otro 40% a dificultades a nivel femenino y un 20% a causas desconocidas.

“La infertilidad se puede definir como una enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino, es decir, es la incapacidad de un hombre o una mujer para contribuir a la concepción de una pareja tras unos 6 a 12 meses de relaciones sexuales con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana sin el uso de anticonceptivos. Además, se estima que, de cada 10 parejas, tres de ellas no logran un embarazo espontáneo por causa femenina, otras tres por factores exclusivamente de los varones y otras tres debido a causas mixtas provenientes de ambos miembros. Por último, el restante corresponde a que no se puede determinar cuál es el factor que está alterando el proceso de la concepción, por lo que simplemente no se logra el embarazo”, señaló el doctor Javier García-Ferreyra, embriólogo y director del centro de fertilidad EmbryoFertility.

La infertilidad afecta aproximadamente al 10%-15% de las parejas en edad reproductiva. Dentro de este grupo, se considera que los factores masculinos son responsables del 40% de los casos, ya sea como única causa o como contribuyente junto con factores femeninos.

¿Cuáles son las causas más comunes de la infertilidad masculina?

La causa principal de la infertilidad en los hombres reside en la producción de espermatozoides, pues 9 de cada 10 personas con problemas de infertilidad presentan alguna alteración en la célula reproductora masculina. En cambio, el otro 10% se debe a diversas causas. No obstante, como indicó Edwin Reyes Alpaca, urólogo especializado en medicina sexual e infertilidad masculina de la Clínica Auna, de ese 90%, a pesar de los avances tecnológicos, cerca del 30% al 40% de los casos no se encuentra una causa específica.

Por su parte, el doctor Siles mencionó algunas de las causas más comunes, incluyendo:

Problemas en la producción de esperma: Estos pueden ser causados por defectos genéticos, problemas hormonales, así como ciertos procesos infecciosos, como las de transmisión sexual (ITS) que conducen a problemas obstructivos y, por lo tanto, a la ausencia de espermatozoides en el semen. También los problemas vasculares como el varicocele (dilatación de las venas en el escroto) genera un aumento de la temperatura testicular.

Estos pueden ser causados por defectos genéticos, problemas hormonales, así como ciertos procesos infecciosos, como las de transmisión sexual (ITS) que conducen a problemas obstructivos y, por lo tanto, a la ausencia de espermatozoides en el semen. También los problemas vasculares como el varicocele (dilatación de las venas en el escroto) genera un aumento de la temperatura testicular. Problemas de calidad del esperma: Ocasionados por una baja concentración de espermatozoides, movilidad reducida o una alta cantidad de espermatozoides anormales.

Ocasionados por una baja concentración de espermatozoides, movilidad reducida o una alta cantidad de espermatozoides anormales. Obstrucciones en el tracto reproductivo: Estas pueden deberse a infecciones, cirugías previas, lesiones testiculares o problemas congénitos.

Estas pueden deberse a infecciones, cirugías previas, lesiones testiculares o problemas congénitos. Problemas de eyaculación : La eyaculación retrógrada (donde el semen se desplaza hacia la vejiga en lugar de salir por la uretra) o la eyaculación precoz pueden contribuir a que no exista una adecuada emisión de esperma.

: La eyaculación retrógrada (donde el semen se desplaza hacia la vejiga en lugar de salir por la uretra) o la eyaculación precoz pueden contribuir a que no exista una adecuada emisión de esperma. Problemas de erección o disfunción sexual: Estos pueden dificultar la eyaculación y, por ende, la fertilidad en los hombres.

Estos pueden dificultar la eyaculación y, por ende, la fertilidad en los hombres. Problemas genéticos: Como la presencia de microdeleciones en los cromosomas Y o la enfermedad de células falciformes.

Como la presencia de microdeleciones en los cromosomas Y o la enfermedad de células falciformes. Estilo de vida poco saludable: Incluye el consumo de tabaco, alcohol o drogas, una mala alimentación, el sobrepeso u obesidad, el estrés crónico y/o la exposición a toxinas ambientales.

“Además, hay otros factores de riesgo que contribuyen a la infertilidad masculina, tales como el uso de ropa interior sintética que incrementa la temperatura testicular, padecer de diabetes o hipertensión, así como también la edad, puesto que a medida que los hombres envejecen, la calidad y cantidad de espermatozoides tienden a disminuir, lo que podría dificultar la concepción”.

¿Cuáles son los síntomas que podrían indicar infertilidad en los hombres?

Los síntomas más comunes de la disminución de la calidad del esperma están asociados con algunas patologías, como la prostatitis y las infecciones de transmisión sexual (ITS), siendo la más común la clamidia. Igualmente, pueden presentarse problemas en la próstata con dolor, hinchazón o bulto en la zona testicular, así como problemas testiculares, como el varicocele y la reducción del tamaño del testículo. Asimismo, los desórdenes hormonales pueden manifestarse a través de la disminución del vello facial o corporal y otras anomalías, refirió Edwin Reyes.

Una de las causas más comunes de la infertilidad masculina es una baja producción de espermatozoides (oligospermia) o la ausencia total de estas células reproductoras masculinas (azoospermia).

¿Cómo se evalúa la calidad del semen?

Para evaluar que un varón tenga una muestra normozoospérmica, es decir, un esperma normal, como indicó el embriólogo, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

Volumen del semen: Normalmente entre 1.5 y 5 ml por eyaculación.

Normalmente entre 1.5 y 5 ml por eyaculación. Cantidad de espermatozoides: Mínimo debe contar con 15 millones de espermatozoides por mililitro.

Mínimo debe contar con 15 millones de espermatozoides por mililitro. Motilidad espermática: Por lo menos un 40% de los espermatozoides deben tener movilidad progresiva.

Por lo menos un 40% de los espermatozoides deben tener movilidad progresiva. Morfología espermática: Al menos el 4% de los espermatozoides deben presentar una forma normal.

Al menos el 4% de los espermatozoides deben presentar una forma normal. Vitalidad: Qué cantidad de espermatozoides vivos tiene la persona.

“Hay algunas alteraciones que se pueden producir, tales como la oligozoospermia, la cual hace referencia a la baja concentración de espermatozoides en el semen (menos de 15 millones) y puede deberse a problemas hormonales. También se puede generar una astenozoospermia que se traduce en la reducción de la cantidad de espermatozoides móviles (menos del 40%) y podría estar relacionada con el varicocele. Por otro lado, la infertilidad puede ser causada por la teratozoospermia, en otras palabras, que las células reproductoras masculinas tienen una forma anormal (menos del 4%). En algunos casos puede darse una oligoastenozoospermia que consiste en la disminución de la concentración y del porcentaje de espermatozoides móviles en una muestra seminal o incluso una oligoastenoteratozoospermia, la cual es la suma de la reducción en cuanto a la cantidad, motilidad y morfología espermática. Sin embargo, algunos varones-aunque no es muy común- pueden sufrir de una azoospermia, es decir, que no tienen espermatozoides”.

¿Qué pruebas específicas se utilizan para evaluar la fertilidad masculina?

De acuerdo con el especialista en infertilidad masculina, las pruebas que se emplean para realizar un diagnóstico son:

Espermatograma para evaluar la cantidad, calidad y movilidad de los espermatozoides.

Pruebas hormonales para medir los niveles de testosterona y otras hormonas.

Estudios genéticos para detectar posibles anomalías.

Pruebas de función espermática.

“Ciertamente, es importante complementar estos estudios con otras metodologías de diagnóstico, tales como la historia clínica y el examen físico, en los cuales deben considerarse también los factores laborales, especialmente, si trabaja en una panadería, minas de calor y fundiciones, dado que el aumento de temperatura incrementa las posibilidades de varicocele. Asimismo, es esencial llevar a cabo una serie de estudios de imagen como ecografías, así como también, en algunos casos, es necesario realizar una biopsia testicular”.

¿Qué opciones de tratamiento están disponibles para abordar la infertilidad en hombres?

Una vez realizado el espermatograma y, de acuerdo a los parámetros de cantidad, movilidad y forma de los espermatozoides que este evidencie, se podrá determinar el procedimiento más adecuado para cada caso. No obstante, como recalcó el doctor García-Ferreyra, todo varón que tenga una alteración en dichos valores espermáticos tiene la opción de someterse a diversos tratamientos de reproducción asistida como:

Inseminación intrauterina (IIU) : Cuando la concentración, movilidad y/o morfología no está severamente afectada, se puede recuperar una cantidad aceptable de al menos 5 millones o más de espermatozoides móviles de un eyaculado. En este procedimiento, el esperma se recoge y se procesa en un laboratorio para luego ser introducido de forma directa en el útero de la pareja a través de un catéter.

: Cuando la concentración, movilidad y/o morfología no está severamente afectada, se puede recuperar una cantidad aceptable de al menos 5 millones o más de espermatozoides móviles de un eyaculado. En este procedimiento, el esperma se recoge y se procesa en un laboratorio para luego ser introducido de forma directa en el útero de la pareja a través de un catéter. Fecundación in vitro (FIV) : Se recomienda cuando la cantidad de espermatozoides recuperados de un eyaculado oscila entre 1 y 5 millones de espermatozoides móviles por mililitro. En concreto, esta consiste en extraer óvulos de la mujer y se fertilizan en un laboratorio mediante la combinación con el esperma del hombre. Una vez que los embriones se han desarrollado, se insertan en el útero de la pareja.

En casos donde otros tratamientos no son efectivos, las técnicas de reproducción asistida, como la inseminación intrauterina (IIU), la fertilización in vitro (FIV) y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) pueden ser opciones viables para superar esta condición.

Inyección intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI) : En casos de infertilidad severa en los que la calidad o cantidad de espermatozoides es muy baja, la ICSI puede ser una excelente opción. En este procedimiento, un solo espermatozoide se inyecta directamente en el óvulo para fertilizarlo.

: En casos de infertilidad severa en los que la calidad o cantidad de espermatozoides es muy baja, la ICSI puede ser una excelente opción. En este procedimiento, un solo espermatozoide se inyecta directamente en el óvulo para fertilizarlo. Cirugía: En casos de obstrucciones en los conductos deferentes u otras anomalías físicas que afectan la producción o la liberación de esperma, la intervención quirúrgica puede ser una alternativa para corregir estos problemas.

En casos de obstrucciones en los conductos deferentes u otras anomalías físicas que afectan la producción o la liberación de esperma, la intervención quirúrgica puede ser una alternativa para corregir estos problemas. Biopsia testicular : Este es un tratamiento ideal para aquellos pacientes que no presentan espermatozoides en un eyaculado, por lo que se pueden obtener directamente desde los testículos a través de una biopsia.

: Este es un tratamiento ideal para aquellos pacientes que no presentan espermatozoides en un eyaculado, por lo que se pueden obtener directamente desde los testículos a través de una biopsia. Semen de donante : Esta opción se sugiere para aquellos varones que, su proceso de espermatogénesis está completamente comprometido y no se pueden recuperar los espermatozoides ni del eyaculado ni de los testículos por medio de una biopsia.

¿Cuáles son los errores más comunes con respecto a la infertilidad masculina?

Uno de los malentendidos más frecuentes entre los pacientes -con respecto a la infertilidad masculina- es la idea de tratar únicamente a uno de los miembros de la pareja. Lamentablemente, esto puede surgir de la percepción errónea de que la infertilidad es un problema exclusivamente masculino o femenino, por lo que centrarse solo en un individuo puede llevar a retrasos en el diagnóstico y tratamiento efectivo, así como a desafíos emocionales para ambas partes. Por consiguiente, es fundamental que ambos miembros reciban apoyo médico integral y participen activamente en el proceso para optimizar las posibilidades de éxito y fortalecer el vínculo durante este proceso compartido, sostuvo el médico de la Clínica Auna.

“Sin lugar a duda, en el caso de los varones, la falta de información, atención a su fertilidad y, principalmente, considerar que no es posible que pueda tener un problema, son de los errores más comunes y preocupantes en esta población. Muchas veces no son conscientes de que su capacidad reproductiva puede verse afectada, ya que su calidad seminal puede alterarse por exposición a radiación, quimioterapia, motivo por el cual debería previamente congelar su semen, o por procesos infecciosos como las ITS, las cuales son muy comunes en hombres jóvenes”, expresó el director de EmbryoFertility.

Algunas recomendaciones

Definitivamente, la principal medida que se debe tomar en cuenta sobre este tema es que, si un hombre está presentando problemas de fertilidad, debe buscar ayuda médica lo antes posible con la finalidad de que se le pueda realizar un diagnóstico completo que permita identificar la causa del problema. Asimismo, como recomendó José Siles, es primordial mantener una actitud positiva y proactiva en el proceso de tratamiento, por ello, si una persona siente que necesita de apoyo psicológico, es vital que lo busque, ya que la infertilidad masculina puede repercutir significativamente en la salud mental y emocional, causando así sentimientos de culpa, ansiedad, depresión y baja autoestima.

“De igual forma, la pareja juega un papel crucial en todo este proceso, razón por la que es sustancial que puedan comunicarse abiertamente y que esta también pueda estar presente en las consultas médicas y que participe en las decisiones relacionadas con el tratamiento. Además, es necesario que el hombre realice ciertos cambios en el estilo de vida, como llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y que reduzca el estrés, dado que todos estos hábitos saludables tienen un impacto positivo en la mejora de la fertilidad masculina”.