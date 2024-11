Eduardo Morón, presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), señaló a El Comercio que han conversado con Produce para tener productos de seguros que, al igual que el agrario, cubran a pescadores artesanales y Mypes.

¿Cuál es el balance del sector y la industria este 2024?

Para nosotros el reto siempre es crecer un poco más que la economía y, efectivamente, vamos a crecer casi a dos dígitos, lo cual es saludable y esperable.

¿Implica una mejora frente al año anterior?

Implica una mejora. Permanentemente esperamos eso porque somos un país subasegurado. A pesar de que somo un país tremendamente volátil, con muchas empresas vulnerables, con muchas personas y familias vulnerables, lamentablemente el camino es muy largo. Lo esperable es que el mercado crezca más que la economía.

La idea ahí es la innovación, ver oportunidades en segmentos específicos, ¿qué están viendo al respecto?

Hay tres estrategias, una es la de innovación, de atender mejor a los segmentos de más altos ingresos, donde permanentemente hay una búsqueda de darle mejor satisfacción al cliente, de acompañarlos en decisiones de su patrimonio, de asegurarles mejor ese patrimonio que van consiguiendo las familias de diferentes ingresos.

Luego, otra estrategia asociada a la enorme carencia que tenemos, y se refleja en todos los paneles de CADE, que es la informalidad en el Perú ¿Por qué eso es un problema para el sector? Porque, a quienes somos trabajadores formales, la formalidad nos cubre con un manto de protección social, seguro para la vejez, para accidentes, de salud. Una serie de seguros que una persona recibe solo por tener un contrato formal.

Para nosotros, es una permanente preocupación cómo hacer para que el país logre tener una mayor cantidad de personas trabajando bajo un contrato formal.

Lo tercero está asociado a cómo el Estado dirige sus políticas públicas buscando apoyar a los diferentes sectores. En el agro, tenemos ya más de 15 años trabajando con ellos, asegurando a más de 800 mil agreicultores de bajos ingresos.

Este año hemos terminado beneficiando a casi 200 mil de esos 800 mil en diferentes coberturas por los problemas de la naturaleza que han tenido, pero no tenemos nada en Produce, que también tiene un conjunto de empresas tremendamente vulnerables.

Tenemos ahí pesca, que por su propia naturaleza es un sector altamente vulnerable y que hoy no tiene ninguna cobertura. Estamos trabajando un proyecto para pescadores artesanales y en el otro lado, en el otro viceministerio, tienes todo el mundo Mype.

¿El modelo de estos dos seguros va a seguir en el agrario? ¿cómo sería?

Te diría que el ejemplo es Midagri, porque lo que hemos hecho en estos 15 años es una permanente evolución del producto. Esto llegaba primero al público que era solamente ocho regiones, hoy es a todo el país.

Se ha incluido cultivos que antes no se incluían, riesgos que antes no se incluían, maneras de actuar más rápido porque lo que quieres es una compensación oportuna a las personas.

Creo que ahí lo que tenemos con el Midagri y con el apoyo de la Superintendencia de Banca y Seguros, es una mesa tripartita en la que vemos todo el tiempo y discutimos cómo mejoramos, qué cosa mejoramos, qué cosa funcionó bien y qué funcionó mal, qué podemos añadir el siguiente año.

Ahora el seguro cubre las hectáreas que se ven afectadas por algún impacto natural en el caso del agro, en el caso de la pesca ¿serían las embarcaciones, a las personas?

En el caso de la pesca artesanal, pensando igual que en el caso de la agricultura, tienes diferentes pesqueras, no todas tienen la misma actividad y tienes dos problemas. El de que el clima hace que el cardumen, la especie que pescas se vaya. Por otro lado, hoy día tenemos oleajes anómalos. Esos oleajes te cierran el puerto y no puedes salir a pescar. No pasa nada si es un día o dos días, pero a veces tienes siete días. Es difícil para el pescador tener una actividad complementaria en esa situación.

Estamos buscando atender esos dos riesgos.

Y ahí es importante tener la data

Se tiene esa información

Y la maneja Produce

La maneja Produce y hoy día tienes la capacidad, todos estos modelos climatológicos que te permiten tener una precisión casi caleta por caleta.

En el caso de las Mypes, ¿el riesgo de cubrir es el que haya un efecto en contra, o sea, que no logren vender como decías?

Las Mypes tienen muchísimos problemas, riesgos. Algunos, lamentablemente, no son tan fáciles de cubrir, pero hay otros que sí. Claramente, un incendio, un robo, oncluso podrías pensar que son personas que no tienen acceso a seguro de vida, no tienen acceso a un diagnóstico que los va a inhabilitar de poder seguir operando. Uno puede combinar, de repente, no tiene que ser un seguro tradicional para empresa, que busca atender los bienes, la mercadería, el local, sino es una combinación.

Pensando justamente en cómo son nuestras Mypes, una mezcla de que un bolsillo es de la familia y el otro de la empresa, pero alimentan la misma familia. Hay que pensar un poco fuera de la caja y estamos en ese proceso de diseño, de cuál es la mejor manera de atender ese segmento.

¿Veremos ese seguro en el 2025 o todavía va a tomar más?

Ojalá que sí, hay muchas granas de avanzar con eso.

Respecto a la reforma de pensiones, Han sido invitados a ver el tema del reglamento que es lo que está pendiente.

Sí, tenemos una discusión pendiente con el ministerio, con la superintendencia. Hemos visto que hay muchísimos detalles por cubrir.

Lamentablemente, la ley tiene grandes espacios para ser interpretados. Lo que queremos es que se cumpla un poco el espíritu de la ley que era proveer pensiones a más personas, con un ambiente mucho más competitivo. Por lo tanto, con tarifas más bajas.

Creo que eso es un poco lo que estamos tratando de buscar con ellos, con las autoridades, tener un reglamento que, efectivamente, nos coloque en esa posición.

Tiene que se en igualdad, porque no tiene sentido que tenga desequilibrios regulatorios con respecto a las actuales administradoras. Pero creo que hay mucho espacio para discutir y tratar de apuntar a que se logre lo que la ley tenía en mente.