Ana Rosa Valdivieso, Alta Representante para el Proceso de Adhesión del Perú a la OCDE, contó a El Comercio que se están reuniendo con partidos políticos de cara al 2026, para que se garantice la continuidad del proceso de adhesión a la OCDE.

Durante su presentación ha abordado muchos temas, pero uno de los que quizá tengamos principales dudas en el país y ha sido clara al decir que va a tomar tiempo, ¿cuándo lograremos este proceso de adhesión a la OCDE?

El proceso de adhesión no tiene un tiempo determinado, depende de dos cosas fundamentalmente, uno, cuánto avancemos en la implementación de las recomendaciones que nos dan, que son obligatorias, reformas sustantivas. La otra, que no es tan importante, es el cronograma de reuniones de evaluación que tenemos, porque, actualmente, hay siete países que quieren adherirse.

Está Brasil, Argentina, Croacia, Rumanía, Bulgaria y ahora Indonesia y Tailandia. Entonces, los comités se reúnen una vez o dos veces al año y ya depende un poco de si hay sitio o no para presentarse.

Ahora, previa a esta reunión de evaluación, ya hemos presentado un memorándum inicial que es como estamos alineados con respecto a la OCDE. Hemos presentado cuestionarios para 24 comités que nos evalúan y están viniendo misiones de investigación de cada uno de los comités que se entrevistan con el Estado, pero también se entrevistan con el sector privado, con sindicatos, con las embajadas, para tener una versión completa, un diagnóstico de cómo estamos.

¿Han venido a lo largo de este año?

Han venido desde el año pasado. Este año, por ejemplo, la semana pasada, hemos tenido la visita del Comité de Temas Laborales y Sociales. Han estado una semana en Lima y se entrevistan con todos los actores que a ellos les parecen pertinentes. Así, cada comité tiene intereses específicos.

Cuando vino el Comite de Gobernanzas, se entrevistó con el Poder Judicial, con el Ministerio de Justicia, con la Secretaría de Integridad, con toda el área de contrataciones, con los responsables de la Autoridad de Infraestructura, entre otros. Depende del contenido de cada comité. Nosotros hemos tenido 12 visitas este año de misiones y el próximo año ya tenemos previstas cinco más y tenemos evaluaciones en curso.

¿De quiénes son estas cinco visitas?

Hay dos de mercados financieros. Vamos a tener una de ciencia y tecnología, de educación.

Respecto a las recomendaciones, que son las que recibimos y que tenemos que implementar, ¿qué tanto hemos avanzado?

Nosotros hemos empezado a recibir recomendaciones de cinco comités. Uno es el Grupo de Trabajo Anticohecho y el Grupo de Trabajo de Altos Funcionarios del Presupuesto. El MEF está trabajando ya una hoja de ruta para implementar las recomendaciones y, en algunos casos, con cooperación del BID.

En el caso del Grupo Antocohecho habrá una visita próximamente en enero y ahí se verá cómo se atienden las recomendaciones que nos han dado. Están vinculadas algunas a la independencia de la administración de justicia, a la lucha anticorrupción también.

Hay otros tres comités fundamentales. Gobernanza Pública, que ya nos dio recomendaciones, unas tienen que ver con cómo mejoramos el tema de infraestructura. Desde el tema de licitaciones hasta la participación del sector privado, cómo se organiza. Porque nosotros necesitaríamos 50% de nuestro PBI para mejorar las infraestructuras. También tiene que ver con el tema de contrataciones.

El 50% del gasto público se va en contrataciones, con lo cual tiene que ser un proceso transparente, claro y eficiente. Entonces, son recomendaciones que van a tomar su tiempo. Se están haciendo planes de trabajo. En algunos casos, con cooperación internacional, en otros, con recursos propios.

Respecto al comité digital que nos va a evaluar y siendo tan relevante este tema, ¿cuál es la expectativa que tenemos de esta recomendación?

Nosotros hemos tenido ya en Paris la semana pasada, una reunión del COmité de Políticas Digitales. Viajó alguien de la Secretaría de Transformación Digital. Efectivamente, hay un plan de transformación digital en el que nos están apoyando.

También en un plan relativo a la inteligencia artificial y cómo se puede mejorar el uso. Sabemos que tiene que haber una serie de servicios que tienen que mejorar y que sean digitales. También que es fundamental en la lucha contra la corrupción.

Ese es un tema que se tiene que mejorar, todo el tema de ventanillas digitales para servicios. Es una prioridad. Probablemente vamos a recibir recomendaciones en dos meses porque la evaluación ha sido hace diez días.

La incertidumbre podría tener un efecto sobre todo el proceso de adhesión, ¿cómo enfrentar ello? ¿cómo evitar que ocurra?

¿Cómo enfrentamos el riesgo? ¿cómo nos enfrentamos a la incertidumbre? Es algo desde nuestras vías personales a la vía de la nación. Es lo más claro, lo más cierto, es lo que siempre está. Pero en lo que se refiere a lo que se viene, es una época electoral y cambios en el 2026.

Lo que nosotros estamos tratando de hacer desde la Secretaría Técnica encargada del proceso, y de mi parte, es hablar con cada uno de los partidos políticos para presentarles el proceso. Decirles hasta dónde estamos avanzando. Esto se va a quedar a la mitad probablemente. Pero ya hay un avance y ese acervo que lo tomen y que culminen un proceso que es en beneficio de la ciudadanía. Entonces ya me he reunido con 10 partidos políticos, me faltan 30. Pero como dicen en otros lados, estoy por la labor.