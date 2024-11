Para Enrique Pasquel, gerente de Asuntos Corporativos de Credicorp, debemos tener una ambición más grande pues necesitamos crecer, invertir y generar mucha más confianza. En conversación con El Comercio, comentó sobre estos aspectos y las reformas urgentes que se necesitan en el gobierno.

¿Cuál es la percepción que existe sobre la confianza empresarial en este momento en el marco del CADE?

Creo que son estas situaciones en las que uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si uno ve, por ejemplo, las encuestas de confianza empresarial, ha subido un poco, pero debemos tener en cuenta que venimos de una situación complicada. Entre la pandemia y el gobierno de Pedro Castillo, la valla estaba sumamente baja, la confianza había caído muchísimo. Entonces, si bien ha subido un poco, el punto de comparación es muy bajo.

No estamos donde deberíamos estar. Somos un país donde la confianza es un problema ya estructural. Uno de los países donde no solamente hay menos confianza empresarial, sino donde la gente confía menos en sus vecinos, en sus familiares.

Y en la democracia.

Ni qué decir de la democracia. Entonces, es como que uno de los grandes problemas sociales del país, y hay varios, es la falta de confianza de peruano a peruano. Eso tiene un correlato en el mundo empresarial. Diría que estamos mejorando respecto de dónde veníamos; sin embargo, la valla de comparación es bastante baja todavía tenemos muchísimo por avanzar.

¿Crees que este mejoramiento en los índices de confianza empresarial tenga que ver con que la economía haya tenido una mejor respuesta en los últimos seis meses?

Creo que hay algo de eso. Creo también que veníamos de una situación complicada, con incertidumbre y hoy día, si bien es una situación que también deja mucho que desear y donde hay mucho por corregir, como hay menos inestabilidad, la confianza ha aumentado un poco; sin embargo, todavía estamos muy lejos de donde deberíamos estar.

¿Esta confianza empresarial ya se traduce en inversión privada?

Somos un país que no necesita una ligera mejoría. Nosotros somos un país que necesita crecer a un ritmo muchísimo más grande, básicamente porque la gran meta del país debería ser sacar a la mayor cantidad de gente posible de la pobreza. Y para eso no nos basta con un crecimiento y un nivel de inversión tímidos.

Necesitamos regresar a niveles de crecimiento y de inversión agresivos y ambiciosos como los del pasado. Nosotros hemos sido un país que fue ejemplo en la reducción de la pobreza y después de la pandemia y del gobierno de Castillo, la pobreza volvió a bordear cifras del 30%. Debemos tener una ambición más grande y por eso necesitamos crecer, invertir y generar mucha más confianza.

Estos tres puntos que has mencionado, crecer, invertir y generar confianza, ¿dirías que son los retos más importantes para el 2025 del sector privado, teniendo en cuenta que es un año preelectoral?

Creo que crecer, generar más confianza, son retos que debemos tener como país, no solo como sector privado. El crecimiento, la inversión y la generación de confianza no es solo rol del sector privado ni solo rol del gobierno, ni solo rol del ciudadano de a pie. Todos tenemos algo que aportar a eso.

Si hablamos de cuáles son los principales retos solo del sector empresarial, creo que, efectivamente, hay un primer reto que es cómo seguir creciendo en un país donde todavía no se dan las condiciones para tener la confianza que se tenía antes. Un reto muy grande o una preocupación es el tema político. Perú es un país que ha sido un ejemplo en la región en manejo macroeconómico.

Lo dijo ayer el expresidente Uribe.

Tal cual, pero ha sido una pena lo que hasucedido a nivel de instituciones políticas. Entonces, para ser un país que avanza, que crece y que genera desarrollo equitativo y generalizado para todos los peruanos, necesitamos un sistema político estable, funcional y hoy en día no tenemos eso.

Con tantos candidatos es es pedir demasiado. Es fruto también del sistema político complicado que tenemos y es que parte del rol que debemos tener todas las personas, no solo las empresas, es empujar por reformas políticas que nos ayuden a mejorar en ese sentido. Si las políticas no se solucionan en este país, la economía no va a mejorar en los niveles que necesitamos que mejoren.

¿Y cuáles serían las reformas políticas más urgentes?

Hay muchas muy importantes. Necesitamos varias reformas al sistema de partidos políticos. Unas elecciones donde tienes 20 candidatos presidenciales rara vez llevan a algo bueno.

Necesitamos también una mejor representación en el Congreso. Hoy en día hay algunos distritos de Lima, los más grandes, que están subrepresentados en el Congreso por nivel poblacional.

El tema que se discute del financiamiento de los partidos políticos también es clave. Una de las cosas que tenemos que cerrar hoy en día es el paso del dinero de las economías ilegales hacia la política. Entonces, eso no se va a poder hacer si es que los partidos políticos no se pueden financiar también de forma legal, por parte de empresas privadas.

No hay bala de plata, son unm montón de cosas que se tienen que hacer y toda la ciudadanía debería empujar por este tipo de reformas.

¿Cuáles son los compromisos que crees, en el marco del CADE, que deben quedar claros de cara al 2025?

En el Perú, tienes un grupo de empresas privadas que sí están muy comprometidas con una ciudadanía activa y con empujar porque se hagan esas reformas, pero hay muchas más que se podrían comprometer. Un par de cifras que grafican esto: en el Perú más de 13 mil empresas grandes facturan S/ 11 millones al año; sin embargo, solo serán unas 30 o 40 empresas del país que están metidas como financistas o activamente involucradas en organizaciones sociales, en grandes proyectos filantrópicos. Ahí hay una mentalidad que podemos cambiar.

¿Pero es por un tema de presupuesto?

Creo que cada uno debe actuar según su presupuesto. Hoy, la idea de que mi rol como empresa es simplemente pagar mis impuestos, cumplir la ley, tratar bien a mis trabajadores, a mis clientes, eso está bien, pero en la situación que estamos en el país, no basta.

Necesitamos involucrarnos más, especialmente en la vida pública, en la vida política. Porque si nosotros no empujamos por este tipo de reformas, no se van a dar solas. Los partidos políticos hoy en día tienen ventajas de esta situación política disfuncional, no van a reformar solos el sistema.

Como ciudadanía tenemos que empujar, de acuerdo a nuestras posibilidades, que pensar en cómo aporto yo a las organizaciones que sí pueden mover eso.

¿Y como empresas o a través de los gremios?

De las dos formas. Hay un rol para los gremios y un rol para las empressas. Las empresas que creen en la democracia, el Estado de Derecho y en la defensa del libre mercado, tienen una serie de organizaciones a las que podrían aportar que están empujando esas reformas y que no tienen más que un par de decenas de asociados.

Los gremios tienen otro rol importante, de intermediario, a veces de interlocutores entre el sector público y el sector privado. Necesitamos una ciudadanía mucho más activa, un empresariado mucho más comprometido, porque la política no se va a arreglar sola.

Uno de los temas que se han tocado en CADE es la inseguridad. Un tema que va a mover la aguja para el próximo año y para los partidos políticos que quieran aventurarse van a tocar el tema. Abarca muchas aristas, ¿cómo calificas que ha sido el trabajo del gobierno con cómo enfrentar esta temática?

Sin duda la seguridad es uno de los grandes problemas que tiene hoy día el país. Mira cualquier encuesta de preocupaciones ciudadanas y, efectivamente, es la primera preocupación de la gran mayoría de peruanos y tiene sentido, porque afecta a todo, desde nuestro lado más personal, desde la sensación de que te puede pasar algo en la calle, hasta nuestros trabajos y la posibilidad de desarrollo del país.

Lamentablemente el gobierno no ha tenido un buen desempeño en el tema de seguridad. De hecho, la percepción que existe es que el gobierno ha tratado de decir que la cosa no está tan mal como realmente está y eso es preocupante.

Ya no le queda tanto tiempo a este gobierno, esperemos que lo que le quede todavía pueda tomar algunas medidas porque, efectivamente, si bien será difícil que revoluciones el tema de seguridad ciudadana, sí hay cosas en las cuales puede mejorar.

Pero sin duda ese va a ser uno de los grandes temas de la campaña y lo que esperamos como ciudadanos es lograr que los candidatos nos presenten las propuestas más serias y profesionales sobre el tema de seguridad ciudadana y no terminemos pues haciendo populismo sobre seguridad.