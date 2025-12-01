Mirando hacia el futuro: ¿Cómo está transformando la inteligencia artificial las oportunidades laborales en el Perú?

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las fuerzas más influyentes del siglo XXI, modificando profundamente el panorama laboral mundial. En el Perú, su crecimiento ha impulsado la creación de empleos en sectores tecnológicos, financieros, educativos y médicos, marcando una transición hacia un mercado laboral más digitalizado. Cada vez más empresas buscan profesionales capaces de comprender y aplicar la IA en la resolución de problemas reales. Ante este contexto, jóvenes estudiantes y especialistas comparten su visión sobre cómo esta tecnología está moldeando las nuevas oportunidades profesionales del país.

El mercado peruano muestra una rápida adopción de la IA. De acuerdo con un estudio realizado por el centro ADP Latam en agosto de este año, más del 50% de los trabajadores utiliza herramientas de inteligencia artificial en sus labores diarias, y las compañías priorizan la contratación de talentos con formación técnica en análisis de datos, machine learning y automatización.

Este proceso de transformación no solo genera nuevas profesiones, sino que también exige una actualización constante de las competencias laborales. Las universidades, por su parte, comienzan a incorporar cursos y programas enfocados en IA, evidenciando una creciente demanda de conocimiento especializado.

La identificación de amenazas

El impacto de la inteligencia artificial se hace presente en diversos campos relacionados a la ingeniería de sistemas, especialmente en la ciberseguridad. Al respecto, Borja Alonso Isla- experto en ciberseguridad español- afirma que “el uso de la IA predictiva ha sido crucial para mejorar la detección de amenazas de día cero; o sea, de nuevos métodos de ciberataques que no están registrados en ninguna base de datos, por lo que facilitan el trabajo de los especialistas en ciberseguridad”.

Sin embargo, en su entrevista con los corresponsales escolares de El Comercio, también habla de la posibilidad de que la IA reemplace muchos de los trabajos básicos dentro de compañías de software como los programadores juniors que escriben las bases de datos de programas antivirus o se dedican a la codificación simple de software. Él señala que “esto sucede porque la inclusión paulatina y entrenamiento de IA generativa puede acelerar hasta diez veces la escritura de líneas de código, y eso puede agilizar la creación de programas y aumentar las ganancias empresariales”.

A pesar de esto, reconoce en este supuesto reemplazo de los puestos básicos una oportunidad para que los programadores de nivel bajo se capaciten en el uso de IA y así escalen de posiciones para aspirar a mejores trabajos con mayor responsabilidad dentro de los sectores de informática y ciberseguridad. “El futuro de estos empleados depende mucho del nivel de capacitación en IA que tengan. Cuantos más certificados, mejor”, menciona.

Por ello, se les recomienda a todos los empleados de informática, pero sobre todo a los recién egresados de cualquier carrera relacionada con sistemas que se capaciten en el uso de IA generativa y predictiva, puesto que estas dos cobrarán mucha relevancia en los campos de la programación y ciberseguridad en los próximos años, lo que también creará nuevos empleos.

El impacto en la salud

El impacto de la inteligencia artificial también se extiende a la medicina. Carlos Enrique Martínez Cevallos, médico cirujano del Hospital de Emergencias Grau (EsSalud), explica que “la IA ha generado un impacto muy positivo en el desarrollo de dispositivos médicos y en la reconstrucción de imágenes de tomografías y resonancias, lo que ha mejorado la precisión de los diagnósticos”.

En declaraciones a los corresponsales escolares de El Comercio, el especialista resalta que la tecnología está creando nuevas oportunidades laborales para ingenieros biomédicos, programadores y analistas de datos, además de los médicos tradicionales. “El médico del futuro deberá saber interpretar y filtrar información con base científica sólida”, señala.

Aunque reconoce los grandes beneficios tecnológicos, el doctor Martínez subraya que la dimensión humana sigue siendo fundamental en la práctica médica. “La IA puede apoyar, pero nunca reemplazar la atención humana. La empatía, el criterio y la experiencia del médico son insustituibles”, afirma. También advierte que el principal reto para implementar estas innovaciones en el Perú es la falta de inversión en infraestructura y capacitación digital dentro del sistema de salud. Aun así, mantiene una visión optimista: “La medicina del futuro combinará lo mejor de la tecnología con la experiencia humana”.

La inteligencia artificial está redefiniendo el empleo en el Perú, abriendo un abanico de oportunidades que exige preparación, ética y creatividad. Tanto en los laboratorios médicos como en las aulas universitarias, el futuro laboral dependerá de quienes logren adaptarse a esta nueva era digital. Si el país apuesta por la educación tecnológica y la innovación, la IA se convertirá en un motor de progreso y desarrollo profesional, capaz de impulsar una generación lista para los desafíos del mañana.