Elecciones 2026: jóvenes de Ucayali opinan, cuestionan y exigen cambios reales

En el distrito de Manantay, región Ucayali, los adolescentes también tienen algo que decir sobre el futuro del país. Frente a las elecciones generales del 2026, tres líderes escolares expresaron sus opiniones sobre la política, la participación juvenil y los cambios que esperan. Luis Romero (17), representante de la Red de Municipios Escolares de Pucallpa; Sonia Vega (16), Sub-Brigadier General de la I.E. Villa El Salvador; y Susan Gormas (16), Alcaldesa Escolar de la I.E. Agropecuario, compartieron sus puntos de vista.

Luis Romero considera que la competencia electoral es reñida, pero prefiere analizar las propuestas de cada candidato antes de emitir una opinión más sólida. Si pudiera votar, apoyaría a un candidato con propuestas concretas, que beneficien realmente a todos los ciudadanos. Enfatiza que, más allá de los discursos, lo importante es que las promesas se transformen en acciones reales que lleguen a quienes más lo necesitan.

Para él, los adolescentes deben ser escuchados no solo en espacios escolares, sino también en ámbitos públicos. Cree firmemente que su generación tiene mucho que aportar y que su voz debe ser parte de las decisiones que afectan al país. Recalca que no basta con darles un lugar simbólico: se necesitan espacios donde sus ideas puedan generar impacto.

Sobre el sistema educativo, Luis propone reforzar la tutoría y asegurar la presencia de psicólogos escolares, algo que muchos colegios aún no tienen. Considera que la salud emocional es tan importante como la académica. También sueña con un país donde las personas puedan salir a la calle sin miedo y donde las autoridades realmente respalden a la población. A los próximos gobernantes les dice: “Sean empáticos y no se olviden de los demás.”

Asimismo, Sonia Vega está informada sobre el proceso electoral: sabe que se realizará el 12 de abril del 2026 y menciona que hay más de 40 partidos en competencia, entre ellos, figuras públicas poco convencionales. Esto, según ella, podría restarle seriedad al proceso democrático.

Sonia Vega (16), responde a las preguntas de Angelina Rodríguez: "Todo lo que pasa en el país también nos afecta a nosotros". (Foto: Rouss Claros | I.E. Villa El Salvador)

Si tuviera derecho a votar, elegiría a una persona honesta, preparada y con visión. Critica a los políticos de siempre, aquellos que hacen promesas vacías y solo piensan en su beneficio. “Ya estamos cansados”, afirma.

Sonia defiende la participación juvenil: “Somos jóvenes, pero también próximos adultos.” Insiste en que lo que pasa en el país les afecta directamente, por lo que deben ser tomados en cuenta. Cree que su generación debe ser reconocida como parte activa del presente, no solo del futuro.

Sobre el futuro del país, espera menos corrupción, más oportunidades para los jóvenes, empleos dignos y un país unido. También menciona la importancia de mejorar las condiciones dentro de las escuelas: atención psicológica, materiales adecuados, kits de aseo y espacios seguros. Su mensaje final es directo: “Trabajen por el bien del pueblo, escuchen más y cumplan sus promesas.”

A su vez, Susan Gormas también ha seguido el panorama electoral y, aunque reconoce algunos candidatos que le inspiran confianza, se mantiene crítica. Para ella, un buen líder debe estar preparado, haber estudiado y conocer las necesidades del pueblo desde la experiencia. Afirma que muchas veces los elegidos no conocen la realidad de quienes más lo necesitan.

Susan Gormas (16), durante su entrevista con Leyden García: "Muchos votan sin saber, y luego se quejan de lo que pasa". (Foto: Rouss Claros | I.E. Agropecuario)

Sostiene que sí existen espacios de participación estudiantil, pero que muchos no se aprovechan bien. Propone reorganizar iniciativas como la Red SEV, que dejó de funcionar por falta de presupuesto. Cree que los adolescentes deben tener espacios bien gestionados para participar activamente y no quedar relegados.

Susan también plantea cambios para mejorar la educación: propone capacitar y evaluar a los docentes regularmente, hacer clases más dinámicas y motivar a los estudiantes reconociendo su esfuerzo con incentivos reales. Uno de los cambios más importantes que desea ver es una mejor educación política. Cree que muchos votan sin entender realmente lo que está en juego, y luego se quejan de las consecuencias. Está convencida de que una ciudadanía mejor informada podría evitar errores electorales. Su mensaje a los futuros gobernantes es claro: “Si el pueblo los elige, es porque el pueblo los necesita.”

Tres voces distintas, pero una misma convicción: los adolescentes quieren ser escuchados. Luis, Sonia y Susan coinciden en que su generación no puede seguir siendo ignorada. Piden líderes honestos, espacios reales de participación y un país con oportunidades para todos. Desde Manantay, los jóvenes no solo opinan: exigen ser parte del cambio.