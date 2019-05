Barcelona vs. Valencia EN VIVO: horarios, canales y cómo VER EN DIRECTO la final de la Copa del Rey

Barcelona y Valencia juegan la final de la Copa del Rey en el Benito Villamarín de Sevilla. El partido se realizará este sábado 25 de mayo donde el equipo azulgrana de Lionel Messi buscará su segundo doblete consecutivo tras haber quedado eliminado de la Champions League. El compromiso inicia a las 14:00 horas y será transmitido vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes. Si te encuentras en España será por TVE La 1; ahora, también puedes seguir el fútbol en vivo y online por diferentes plataformas web que te presentaremos a continuación.

El Barcelona llega a la final contra Valencia en un momento inoportuno, entre la debacle europea y la Copa América, prioridad para varios jugadores, entre ellos un Lionel Messi que, pese a todo, no ha querido borrarse de la final.

El delantero argentino viene siendo criticado y cuestionado por su última presentación en Anfield tras perder 4-0 ante Liverpool por el pase a la final de la Champions League. De nada sirvió el doblete anotado en el Camp Nou, pues todo se diluyó tras la remontada histórica del club inglés.

Al frente estará el Valencia que llega en su mejor momento de la temporada. El equipo comandado por Marcelino García Toral ha venido de menos a más y han logrado clasificar a la próxima edición de la Champions League. Actualmente, tienen al frente al Barcelona y buscarán el título de la Copa del Rey para cerrar la temporada 2018-2019.

Valencia llega a la Copa del Rey obteniendo el cuarto lugar en la Liga Santander y espera dar el golpe de nocaut al Barcelona, quien llega tambaleando a esta instancia. Los de Mestalla corren muy bien al espacio y son muy peligrosos a la contra. Si los blaugranas no están 100% concentrados, será complicado que puedan ganar este trofeo.

Lionel Messi brindó una conferencia de prensa y dio sus opiniones respecto a la Copa del Rey y la reciente eliminación en la Champions League. AFP

Palabras de Lionel Messi

"Me gustaría que siguiera. El año pasado hicimos el doblete y quedó manchado por la eliminación, y este año podemos hacer otro doblete, con una mancha muchas más grande. En dos años se perdieron dos partidos que te marcaron muchísimo. Más allá de eso, el resto fue bueno", explicó.

"Nosotros somos los únicos culpables. Fue lamentable el partido que hicimos y la imagen que damos. Te puede pasar un año pero no que te pase dos años. El entrenador tendrá parte de culpa, pero los máximos responsables somos nosotros", puntualizó.

A lo largo de su discurso, el capitán azulgrana se dedicó a analizar las razones del naufragio en la vuelta de las semifinales en Anfield. "No prometí traer la Champions, dije que haríamos todo lo posible. Tenemos que pedir perdón por no haber competido para jugar la final", admitió Messi, quien agregó que la derrota ante el Liverpool "fue un golpe durísimo".

"Ni pienso en la Bota de Oro. No tengo eso en la cabeza. Todavía estoy pensando en lo que pasó en Liverpool, que fue un golpe muy duro y todavía estoy en eso. Ahora hay que ganar esa final (la Copa del Rey) y terminar el año bien con otro título", añadió.



Precisamente, sobre la final de este sábado contra el Valencia, afirmó que "volver a conseguir un doblete es importantísimo para el club", si bien matizó que a los jugadores les va a quedar "esa sensación rara" después de la eliminación europea.

“No ganar esta final nos dejaría muchísimo peor de lo que estamos ahora. Tenemos que terminar bien, festejando un título más, si se puede. Hay que intentar superar lo que pasó en Liverpool para ganar la Copa", aseveró.

"Es una final y tenemos que tener la cabeza en vivirla y jugarla como lo que es, y no pensar en nada más. Tenemos que pensar solo en el partido, en que el Valencia es un rival muy complicado. Sufrimos en los dos partidos de Liga y no ganamos ninguno. Será un duelo muy parejo y, si no salimos como tenemos que salir, nos pueden hacer mucho daño", alertó.

Barcelona buscará el premio consuelo ante Valencia, un título que ha ganado más veces que otros equipos españoles. Getty Images

¿Cómo ver en vivo la final de la Copa del Rey?

Además de los diferentes canales internacional, para ver el Barcelona y Valencia por Copa del Rey en vivo y en directo lo puedes ver a través de sus plataformas. Conoce los horarios en el mundo y los canales de transmisión que retransmiten online, pero recuerda que si en tu país no se televisa, puedes seguir con nosotros el minuto a minuto aquí.

En Estados Unidos, la Final de Copa del Rey Barcelona-Valencia puede verse en vivo a partir de las 15:00 (3:00 PM, Washington) y las 12:00 (12:00 PM, Los Ángeles), a través de los siguientes canales: Univision Deportes.

En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, la Final de la Copa del Rey de Fútbol Barcelona contra Valencia podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión: DIRECTV Sports, SKY Sports, Tigo Sports y ESPN.

Canales de TV que transmitirán la final de Copa del Rey

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá: Radio Barca

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

España: TVE La 1

Francia: Canal+ Sport

Alemania: DAZN

Internacional: Bet365, Radio Barca

México: Sky HD, Blue To Go

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play Deportes

Estados Unidos: Radio Barca, ESPN Deportes, ESPN+



Barcelona y Valencia son dos rivales conocidos y protagonizarán el último partido de la temporada en el fútbol español. Getty Images

Horarios en el mundo para ver la Copa del Rey

Argentina: 16:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Canadá: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Costa Rica: 13:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Estados Unidos: 15:00 - 12:00 horas

México: 14:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Perú: 14:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

España: 19:00 horas

Alemania: 18:00 horas

Reino Unido: 18:00 horas



¿Cómo llega el Barcelona a la final de Copa del Rey?

La historia de amor que tiene el Barcelona con la Copa del Rey (treinta títulos en cuarenta finales) llega a este año con los ánimos en el club no alineados, tanto dentro como fuera de la entidad, pues de igual forma que la directiva y el vestuario apuestan ciegamente por el título, no todos los seguidores están en la misma onda tras el decepcionante adiós a la la Champions League.



El club ya ha advertido que el entrenador Ernesto Valverde cuenta con todo el apoyo institucional, pero se ha reservado hacer autocrítica pase lo que pase mañana en Sevilla. Valverde, que también aspira a su segundo doblete, desea más que nadie que el Barcelona levante el título y, a ser posible, desarrollando un fútbol como hace justo un año, cuando el equipo catalán afrontaba la final contra el Sevilla tras la eliminación también de "Champions" y firmó el partido de la temporada (5-0).

Esta vez el Barcelona llega igual o más apenado que el curso pasado, tras la eliminación en la Champions League, y con una larga lista de jugadores tocados y otra de la que el preparador no puede echar mano, como son los lesionados Luis Suárez y Ousmane Dembélé.



Para el centro del campo y ofensiva, Valverde cuenta con variantes para alinear a Arthur Melo y Philippe Coutinho, opciones ambas que junto a la de Arturo Vidal aparecerá como la única duda del preparador, la de optar por dos de estos tres futbolistas.

El resto, parece bastante claro, pues en la portería se espera el habitual en la Copa del Rey, el holandés Jasper Cillessen (Ter Stegen esta descartado y, lesionado, no estará ni en el banquillo). Delante, el cuarteto de defensas con Sergi Roberto o Nélson Semedo, Gerard Piqué, Lenglet y Jordi Alba.

En el mediocampo Ivan Rakitic y Sergio Buquets parecen los fijos y la duda es si añadirá a dos integrantes más (entre tres opciones: Arhur Melo, Arturo Vidal y Coutinho) o sólo a uno, y opte por meter en la ofensiva a tres (Malcom, Messi y Coutinho).

Arthur Melo ha tenido poco protagonismo en los partidos decisivos esta temporada, como los dos contra el Liverpool, aunque Valverde en la vuelta acabó echando mano de él en los minutos finales para buscar el orden y control en el centro del campo que el Barça nunca llegó a tener.

¿Cómo llega el Valencia a la final de la Copa del Rey

Valencia afronta la cita liberado tras haber conseguido cerrar en la última jornada de Liga la clasificación para la próxima Champions League, que era el principal objetivo del club esta campaña.

Para ello ha necesitado completar un largo esprint tras haber acabado la primera vuelta a diez puntos del cuarto y haberlo compaginado con su larga trayectoria en la Liga Europa y en la Copa del Rey, lo que ha pasado factura a la frescura física y mental del equipo en las últimas semanas.

Más de 20.000 seguidores se desplazarán a Sevilla, sobre todo en trenes y autobuses, para acompañar al equipo y en Valencia se instalarán dos pantallas gigantes para que otros miles puedan seguir el encuentro juntos.

En el aspecto deportivo, el técnico Marcelino García Toral podrá contar finalmente con el central Ezequiel Garay y con el mediocentro Geoffrey Kondogbia, dos piezas clave en su once, aunque mientras el primero ha dicho que está en perfectas condiciones, el segundo ha confesado que, tras haber pasado más de un mes de baja, no está al cien por cien, lo que podría condicionar los planes del entrenador.



Las únicas bajas seguras para esta cita son las del ruso Denis Cheryshev, que sufrió hace un mes una lesión en la rodilla, y el surcoreano Kang In Lee, que está concentrado con la selección sub 20 de su país.

Más allá de que se da por segura la presencia de jugadores como Gabriel Paulista, José Luis Gayà, Dani Parejo, Gonçalo Guedes o Rodrigo Moreno en el once, la única certeza es que bajo los palos estará Jaume Doménech.

Las principales dudas en el once del Valencia se centran en el banda derecha, en si será el italiano Cristiano Piccini o Daniel Wass el lateral y si el danés, Carlos Soler o Francis Coquelin estarán por delante.