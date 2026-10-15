Gianni Infantino, presidente de la FIFA aseguró que a partir del 2021 se jugará el nuevo Mundial de Clubes que contará con 24 equipos. (Foto: AFP).
Gianni Infantino, presidente de la FIFA aseguró que a partir del 2021 se jugará el nuevo Mundial de Clubes que contará con 24 equipos. (Foto: AFP).
Por Redacción EC

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló este jueves que presentó disculpas ante los miembros del Consejo Ejecutivo por la forma en que gestionó su fallido proyecto de abrir el Mundial a inversores privados, un mea culpa insuficiente para sus detractores.

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