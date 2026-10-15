El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló este jueves que presentó disculpas ante los miembros del Consejo Ejecutivo por la forma en que gestionó su fallido proyecto de abrir el Mundial a inversores privados, un mea culpa insuficiente para sus detractores.

“En primer lugar quiero decir que pedimos disculpas por los errores cometidos en la gestión y la comunicación” de este proyecto, “que han tenido numerosas consecuencias”, aseguró Infantino en un vídeo difundido en la página web de la FIFA poco después del Consejo celebrado en Zúrich.

El dirigente ítalo-suizo se expresaba por primera vez ante los miembros de dicho Consejo, el primero que se celebraba desde el escándalo que estuvo a punto de costarle el cargo a finales del verano.

La revelación por parte de los medios, a comienzos de agosto, de su proyecto secreto de abrir el Mundial a inversores privados desencadenó una oleada de críticas sin precedentes; la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática piden desde entonces su dimisión.

Era, por tanto, el momento de dar explicaciones a algunos de los 37 miembros de este Consejo que se oponían al proyecto.

“Hemos tenido un debate constructivo”, consideró Infantino.

“Es importante recordar que se trataba de una propuesta, y no de una decisión definitiva. Esta propuesta pretendía simplemente permitir a la FIFA invertir más en sus asociaciones miembro, en lugar de sustituir los recursos existentes”, se justificó.

“Ahora estamos dispuestos a recibir todas las preguntas que planteen los miembros del Consejo de la FIFA y a responderlas por escrito, a su debido tiempo”, indicó