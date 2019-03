Real Madrid vs. Barcelona: cómo, cuándo y dónde ver el partido por LaLiga Santander

Ver 'El Clásico' EN DIRECTO | ¡Tenemos revancha en el Bernabéu! Real Madrid vuelve a recibir al Barcelona en su casa en un encuentro que se jugará por LaLiga Santander y que podrás ver EN VIVO tranquilamente vía ESPN, DirecTV Sports, TDN, Televisa y Univisión a partir de las 14:45 horas (de Perú).

El Comercio te traerá toda la cobertura del Real Madrid vs. Barcelona que podría definir de una vez cuál de los dos equipos se llevará la Liga Santander o si alguno de estos quedará prácticamente fuera de carrera para la lucha del título.

Tras los hechos suscitados el pasado miércoles, Real Madrid tiene la obligación de salir a derrotar al Barcelona si quiere seguir pensando en LaLiga en donde está muy cerca de los dirigidos por Ernesto Valverde que andan en la punta del torneo.

Por otra parte, también tiene que salir a vencer por un tema de orgullo ya que los blancos fueron eliminados (y vapuleados) como locales de la Copa del Rey 2019 ya que cayeron por un contundente 3 a 0 ante el Barcelona.

<h2>Cómo ver el Real Madrid vs. Barcelona</h2>

Para ver el Real Madrid vs. Barcelona tendrás que tener un televisor con cable incluido para que este pueda mostrarte alguno de los canales que te diremos a continuación en donde transmitirán el partido por LaLiga Santander.

<h2>Cuándo ver el Real Madrid vs. Barcelona</h2>

El Real Madrid vs. Barcelona podrás verlo este sábado 2 de marzo a partir de las 14:45 horas de Perú. Aquí te dejamos todos los horarios del mundo.

Perú: 14:45 horas

Ecuador: 14:45 horas

Colombia: 14:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Chile: 16:45 horas

Uruguay: 16:45 horas

Paraguay: 16:45 horas

Brasil: 17:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Bolivia: 15:45 horas

México: 13:45 horas

España: 20:45 horas

Japón: 4:45 horas (7 de febrero)

Alemania: 19:45 horas

Inglaterra: 19:45 horas

Dónde ver el Real Madrid vs. Barcelona

Argentina: ESPN

Australia: Radio Barca

Austraia: DAZN

Canadá: beIN Sports, beIN Sports en Español, DAZN, Radio Barca

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Costa Rica: SKY HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: ESPN

Francia: beIN Sports, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Grecia: Open TV

Internacional: Radio Barca, Bet365

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: ESPN

Puerto Rico: ESPN, Puerto Rico

España: Gol, TVE La 1, TV3

Estados Unidos: beIN Sports, Radio Barca, beIN Sports Connect, ESPN

Uruguay: ESPN