Biancucchi: “Soy primo de Messi pero mi juego es distinto”

Ser primo de Lionel Messi en el mundo del fútbol es una mochila pesada que Emanuel Biancucchi se la ha quitado antes de tocar suelo peruano. El volante argentino y flamante refuerzo de Melgar ha manifestado que no desea que lo comparen con el astro del Barcelona, pues asegura que él tiene su propio estilo de juego.

“Soy primo de Messi, es verdad, pero mi juego no tiene nada que ver con el suyo. No soy un goleador nato, soy más un pasador, me gusta la pelota parada, los goles no son mi fuerte”, dijo Biancucchi para "radio Ovación". El volante viene de defender la temporada pasada la camiseta del General Díaz de Paraguay, donde no anotó goles en ocho partidos, lo que parece probar sus palabras.

Además, el nuevo elemento rojinegro agregó: “Tengo mucha expectativa, y ponerme bien físicamente para la Libertadores será un lindo desafío. Soy un volante ofensivo, un enganche. Puedo ir por los costados, pero me siento más cómodo de enganche”.

Biancucchi es el segundo refuerzo confirmado de Melgar para la próxima temporada, luego de que Hideyoshi Arakaki llegara procedente de la San Martín.