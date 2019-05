Luis Advíncula: continuidad del peruano en Rayo Vallecano “es imposible", aseguró Paco Jémez

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró a EFE que la continuidad de Luis Advíncula es "inviable" porque no depende de que quiera seguir o no, sino de que hay que pagar "una cantidad muy elevada" que el club español no se puede permitir.

- Maradona exigente: estas son las tres condiciones del 'Diez' para seguir al frente de Dorados de Sinaloa

- Lionel Messi y los diez jugadores que más se asemejan al crack argentino según las estadísticas



El peruano ha jugado la última temporada en el Rayo Vallecano cedido por el Tigres mexicano. En el equipo español ha disputado 29 partidos oficiales, 28 de ellos como titular, y ha marcado un gol.

Luis Advíncula es uno de los futbolistas con más cartel internacional del conjunto ‘rayista’ y durante la temporada ha sido seguido por varios equipos europeos que se han interesado por él.

"Su continuidad es imposible, inviable. Habría que pagar una cantidad que el club en Segunda no se puede permitir y que en Primera diría que tampoco. Lo normal es que no siga por un tema contractual", dijo a EFE Paco Jémez.

Durante la temporada, en reiteradas ocasiones, Advíncula ha manifestado su deseo de seguir en el equipo español.

"No es un tema de que Luis quiera seguir o no, es un tema de que hay que pagar mucho dinero. No estamos en disposición de gastar esa cantidad de dinero en un lateral derecho, habrá que invertirlo en una posición que nos pueda dar goles. Como mínimo tenemos que buscar dos delanteros", apuntó Jémez.

El futuro de Advíncula, en caso de no seguir en Tigres, podría estar de nuevo en Europa. Por el estadio de Vallecas han pasado varios ojeadores de equipos españoles y europeos para seguir sus evoluciones.

El peruano ya tiene experiencia internacional en las Ligas de Alemania (Hoffenheim), Ucrania (Tavriya), Portugal (Vitoria Setúbal), Turquía (Bursaspor), Argentina (Newell's Old Boys) o Brasil (Ponte Preta).

Fuente: EFE