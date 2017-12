Aprovecha el feriado por Navidad: 6 documentales sobre running

Un feriado es propicio para echarse al mueble o la cama y encender la televisión. Para un corredor –luego de haber cumplido con su training, por supuesto– puede ser ideal para ver películas que lo ayuden a aprender más de su deporte favorito.



De acuerdo a un artículo de Nick Fraser –fundador de BBC Storyville, realizadora de documentales– en The Guardian, a pesar de las reservas que algunos puedan tener con los documentales –no son películas, no tiene actores, manipulan la realidad–, cuando estos son buenos, pueden ser inusuales, persuasivos, seductores. Por eso, aquí te pasamos una pequeña lista de seis de los mejores documentales para runners. Prepara la canchita y que comience la maratón.



1. Marathon Boy: goo.gl/aYdQt5.

2. El espíritu de la maratón: goo.gl/XfhPTT.

3. Town of runners: encuéntralo en Netflix.

4. Run for your life: http://bit.ly/2DLEubi.

5. Running on the sun: goo.gl/PMoSou.

6. Born tu run: goo.gl/4Gh41B