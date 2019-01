5 claves a tener en cuenta para correr en la playa

Durante el verano muchos aprovechan la cercanía de Lima al mar, para ir a pasar unos días en la playa y descansar. Pero esto lejos de significar un retraso en la rutina de un runner, se convierte en una posibilidad para mejorar su rendimiento.



Según un estudio publicado en Journal of Strength and Conditioning Research, correr en la arena obliga a tu cuerpo a trabajar un 10% más fuerte que al entrenar sobre el grass. Lo que significa que a mayor esfuerzo, mayores condiciones obtendrás para mejorar en la carreras. Asimismo, correr en este tipo de superficie reduce las probabilidades de lesiones que se generan por el impacto del pie al correr.



Menos lesiones

Asimismo, la European Journal of Sport Science demostró en una investigación que las mujeres que corrían sobre la arena tenían menos daño muscular que las que corrían por el grass. Por eso, para que llegues preparado a estas carreras con vista al mar, te dejamos cinco claves a tener en cuenta cuando corras en la playa.

Consejos de expertos

1. Zapatillas. La arena de la playa es bastante ligera, por ello correr por este tipo de superficie requiere de un tipo de zapatillas en especial. “Se recomienda tener un calzado ligero porque el impacto al correr es menor”, menciona Gonzalo Huisacayna, de “Esto es Correr”.



2. Hidratación. En verano, sobre todo, no se debe de descuidar la hidratación. “Se recomienda beber 2 litros y medio de agua pura al día, tomando un vaso cada 30 minutos y con mayor necesidad 2 vasos antes y después de una jornada de entrenamiento”, explica Julio Villanueva coach de Team Villa Runners.



3. Protección solar. Durante la ruta es necesario cuidar la piel. Por ello, Villanueva recomienda aplicarse bloqueador media hora antes de exponerse al sol. También sugiere usar polos y lentes con filtros solares, gorras de color blanco para contrarrestar la radiación y canguro para llevar cremas.



4. Qué partes del cuerpo entrenar. Los expertos sugieren preparar al máximo el core (parte central de nuestro cuerpo). Para ello, el ideal es realizar sesiones de multisaltos y estabilizadores.



5. Horarios de entrenamiento. Lo más recomendable, según Huisacayna, durante el verano es correr antes de que salga el sol (entre las 4 a.m. y 5 a.m.). Evita exponerte a continuas hora de entrenamiento entre las 10 a.m. y 12 p.m., ya que el sol puede afectar las condiciones físicas.