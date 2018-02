Muchos de los que gustamos del running no detenemos nuestros entrenamientos por las altas temperaturas que se presentan durante el verano. Y según la opinión de los expertos no es necesario. Sin embargo, es importante que el cuerpo se aclimate y tomar algunas precauciones para no sufrir algún golpe de calor o vahído por el esfuerzo.

Maratonistas expertos coinciden en que el tiempo de entrenamiento en esta estación no debería disminuir, sino mantenerse según nuestros objetivos, pero que debemos hacerlo en determinados horarios y cuidando mucho la hidratación.

Finalmente, un estudio del Human Performance Laboratory (Department of Kinesiology) de la Universidad de Connecticut, señala que lo más importante es ser precavidos. Es decir, si vamos a correr con calor, realizar un entrenamiento a una intensidad y volumen acorde a nuestro nivel de aptitud física y moderar su realización en ambientes extremos.

