Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Escucha la noticia

00:0000:00
José Jerí y el impacto de la contratación de sus allegadas: Fiscalía de la Nación evalúa abrir nueva investigación
Resumen de la noticia por IA
José Jerí y el impacto de la contratación de sus allegadas: Fiscalía de la Nación evalúa abrir nueva investigación

José Jerí y el impacto de la contratación de sus allegadas: Fiscalía de la Nación evalúa abrir nueva investigación

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La Fiscalía de la Nación evalúa abrir una nueva investigación preliminar contra el presidente de la República, José Jerí, pero esta vez por la contratación de cinco personas con las que se reunió previamente en Palacio de Gobierno.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC