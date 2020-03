Cuatro años: es lo que dura la espera por un Mundial de Fútbol y también es el tiempo que la selección peruana cumple hoy sin Juan Manuel Vargas. Así es, un 24 de marzo del 2016 fue la despedida –sin aplausos– del ‘Loco’ con la Blanquirroja en un partido que, para muchos, despejó el camino para que todo un país celebrara el retorno a una Copa del Mundo después de 36 años. Después de ese 2-2 ante Venezuela en Lima nada volvió a ser igual. Esa noche se escribió la última novela de Varguitas.

No fue un partido de alto rendimiento para el zurdo futbolista. En la crónica del suplemento Deporte Total, la calificación de Vargas solo fue un regular “5”. Más allá de la confianza que le tuvo Ricardo Gareca en la primera etapa de su proceso, la realidad del ‘Loco’ fue de una caída libre en su ritmo de competencia. El ‘Tigre’ no lo volvió a llamar. Después de aquel encuentro ante la vinotinto, el entrenador argentino dejó de lado a varios futbolistas, los únicos que no volvieron más fueron Vargas y Claudio Pizarro. Tarde o temprano, hasta jugadores como Carlos Zambrano y Josepmir Ballón tuvieron una segunda oportunidad.

Hasta ese día, el tránsito de Juan Vargas con la selección peruana fue accidentado, aunque con algunos momentos felices que alcanzan para editar un video de homenaje. Para ubicar la mejor etapa del ‘Loco’ con el equipo de todos hay que recordar que cada proceso de selección peruana, aunque nos cueste aceptarlo, tuvo un desencuentro con indisciplinas. En las Eliminatorias para Sudáfrica 2010, Chemo del Solar sancionó a varios jugadores top de Perú por el escándalo en el hotel Golf Los Inkas. Del grupo de jugadores cotizados, quienes se salvaron del castigo fueron Paolo Guerrero y Juan Manuel Vargas. En ese contexto, el liderazgo del ‘Loco’ se consolidó. No solo vivía días como jugador cotizado en la Fiorentina, sino que con la Blanquirroja era la última esperanza de un equipo que coleccionó derrota tras derrota hasta quedar último en la tabla de posiciones.

De esa campaña penosa, el principal ‘highlight’ fue el gol de Johan Fano a Argentina, acompañado por la emotiva voz de Daniel Peredo. Esa narración fue un genuino elogio a la ‘locura’. Peredo fue subiendo el volumen en cada metro recorrido por Vargas antes del centro rasante para Fano. La intensidad del locutor convirtió el desborde de un potente lateral izquierdo en la victoria épica de un superhéroe. Esa noche del 10 de setiembre del 2008, a Juan Vargas solo le faltó una capa para irse volando del Monumental de Ate, donde los hinchas de todas las tribunas coreaban su nombre hasta la afonía.

Otro momento inolvidable de Vargas con la selección fue cuando despidió a Diego Godín con un beso volado de la cancha. El defensor uruguayo fue expulsado en aquel partido de Eliminatorias para Sudáfrica, que ganó Perú con gol de Hernán Rengifo.

Juan Manuel, además, anotó el segundo gol del 2-0 de Perú sobre Colombia en los cuartos de final de la Copa América 2011. Esa fue la misma tarde del golazo de Carlos Lobatón en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El ‘Loco’, nadie podrá quitarle eso, se fue de la selección con dos medallas de bronce continentales (también estuvo en la Copa América 2015).

Entre el 2008 y el 2011 fueron tres años aceptables del ‘Loco’ Vargas como protagonista de una selección peruana que le costaba competir. Si en sus mejores tiempos tuvo problemas defensivos en su posición de lateral, cuando los años iban pasando esa debilidad se fue haciendo cada vez más notoria. No era un tema de edad, porque dos jugadores de su promoción como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán se mantienen vigentes hasta hoy a pesar de tener más de 35 años. Lo de Vargas fue una caída libre en su ritmo físico que no le alcanzó ni para competir en el fútbol peruano. Se descuidó y el fútbol moderno hoy no te perdona ese desliz.

Sus últimos momentos en el proceso de Sergio Markarián estuvo más acompañado con enfrentamientos con la prensa y rumores en programas como “El Valor de la Verdad”. En aquella Copa América 2011, unos familiares del ‘Loco’ nos preguntaron a los periodistas en tono desafiante: “¿qué teníamos contra él?”.

Este periodista llegó hasta Florencia en el 2010 para entrevistar a Juan Manuel Vargas en una de sus mejores temporadas. El trato inicial fue conversar en su casa, pero después se disculpó, explicó que tenía asuntos personales urgentes (¿?) y nos respondió con algo de apuro en la zona mixta del estadio Artemio Franchi. No lo volvimos a ver. Las únicas novedades que tenemos sobre él aparecen en historias de una red social (Instagram). Juan Manuel Vargas tiene casi año y medio sin disputar un partido oficial. Su retiro del balompié no ha sido anunciado, es un hecho tácito. No importa el ruido que alguna vez hiciste; si no entrenas todos los días como principiante, el fútbol te va a despedir en silencio.

