El periodista deportivo argentino Martín Liberman no escatimó elogios hacia el crack portugués del Real Madrid de España, Cristiano Ronaldo, luego de la agónica clasificación del club blanco a semifinales de la Champions League ante la Juventus de Turín. Míralo en este video de YouTube.

Tras negar que tenga algún tipo de obsesión del tipo sexual hacia CR7, el conductor de Canal 26 de argentina señaló que el deportista luso pidió (el balón) y se mostró (a sus compañeros) durante gran parte del partido.

"Cristiano fue el mejor del Real Madrid, un equipo que jugó mal, que fue tímido y chato (...) era Cristiano y poco más para aguantar el sueño. Con su coraje fue a buscar e intentó. En el segundo tiempo no tan bien como el primero pero baja una pelota notable a Lucas Vásquez", manifestó en el clip de YouTube que incluye esta nota.

Para el también comentarista deportivo de Fox Sports Argentina, incluso patear el penal no era algo fácil por las circunstancias en que se dio (último minuto del partido y con el panorama complicado).

"Apareció. El equipo lo necesitó. Había que meter la pelota ahí en el minuto 50 del segundo tiempo. Miren que por más que sea Cristiano Ronaldo o Messi también le tiemblan las piernas ante semejante responsabilidad. Era una responsabilidad mayúscula y él la resolvió con categoría", añadió.

"Muchos se rasgan las vestiduras, no sé, plantean cuestiones sexuales mías con él. Piensen lo que quieran. Soy muy feliz. Estoy alegre con mi vida. Tengo una familia hermosa, una profesión que me encanta. Me encantan las chicas. Si me gustaran los varones no habría ningún problema", concluyó en el clip de YouTube tomado de Canal 26.

Martín Liberman no escatimó elogios sobre CR7.

"Él marcó goles en todos los partidos de Champions. Él marcó en los 10 partidos de su equipo. El tipo es decisivo, fundamental. Quieren molestarse con él, háganlo. Todos sabemos que es un jugador notable, que es, junto a Alfredo Di Stefano, uno de los dos mejores jugadores de la historia del Real Madrid. Recibo tantos insultos en las redes sociales y no entiendo por qué", sentenció Martín Liberman.

Real Madrid clasificó a las semifinales de la Uefa Champions League pese a caer 3-1 ante la Juventus de Turín en un partido que terminó con la expulsión del legendario golero italiano Buffón.

En YouTube circulan diversos videos de celebraciones de los hinchas merengues.

Los otros tres clasificados son de diferentes países: Bayern Munich, Liverpool y Roma.