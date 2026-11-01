El Comercio participó en la Media Party 2026, el encuentro de innovación en medios, periodismo y tecnología más grande de América Latina, que se realizó del 29 al 31 de octubre en Buenos Aires, Argentina. Bajo el lema “Storytelling en la era de los agentes”, este evento reunió a periodistas, especialistas en tecnología y representantes de medios internacionales para intercambiar experiencias, explorar nuevas herramientas y debatir sobre el futuro del periodismo y la inteligencia artificial.

MIRA AQUÍ: Estudiantes del Lab de El Comercio visitan la redacción del diario

El jueves 29 de octubre, Gisella Salmón, Mayté Ciriaco y Lorena Obregón, integrantes del MediaLab de El Comercio, presentaron el especial interactivo “El Niño: todo está conectado” en la Feria de Medios, un espacio dedicado a exhibir proyectos innovadores.

Esta propuesta combina periodismo de datos, nuevas narrativas e inteligencia artificial para explicar el impacto del fenómeno de El Niño en las regiones del Perú y promover la participación ciudadana en la fiscalización de las autoridades.

En la Feria de Medios participaron también representantes del Pulitzer Center, La Nación Data, Sembramedia, Redacciones 5G, LAIA y Pulso Noticias, entre otras organizaciones vinculadas a la innovación en medios.

Ese mismo día, Salmón, Ciriaco y Obregón estuvieron a cargo del workshop “De PDFs a decisiones: construye un flujo editorial con IA que sabe cuándo detenerse”, un taller de formación práctica en el que compartieron con periodistas y profesionales de medios la experiencia de El Comercio en el uso de herramientas tecnológicas, datos e inteligencia artificial aplicados al periodismo y la creación de contenidos.

(De izq. a der.) Lorena Obregón, Gisella Salmón y Mayté Ciriaco, integrantes del MediaLab de El Comercio.

—Posición a la vanguardia—

Este workshop estuvo inspirado en el proyecto “Radiografía del poder”, ganador del Premio SIP en la categoría Periodismo de Datos, y permitió a los asistentes construir y probar un miniflujo editorial donde el criterio periodístico está presente desde el diseño del proceso.

El objetivo fue que cada participante saliera con un método que pudiera seguir adaptando según sus necesidades, incorporando mecanismos de verificación y supervisión humana.

Otros workshops estuvieron a cargo de Google News Initiative, Revista Anfibia, Chequeado, Thomson Reuters y The Guardian, entre otros.

Con estas actividades, El Comercio reafirmó su posición a la vanguardia de la innovación periodística y su compromiso con el desarrollo de nuevas narrativas y la aplicación responsable de la inteligencia artificial. Asimismo, apuesta por compartir sus experiencias y metodologías, promover el aprendizaje colaborativo y fortalecer el intercambio de conocimientos con la comunidad internacional de innovación en medios.