El encuentro de tres días en Buenos Aires convocó a periodistas, especialistas en tecnología y representantes de medios internacionales.
El encuentro de tres días en Buenos Aires convocó a periodistas, especialistas en tecnología y representantes de medios internacionales.
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Por Redacción EC

El Comercio participó en la Media Party 2026, el encuentro de innovación en medios, periodismo y tecnología más grande de América Latina, que se realizó del 29 al 31 de octubre en Buenos Aires, Argentina. Bajo el lema “Storytelling en la era de los agentes”, este evento reunió a periodistas, especialistas en tecnología y representantes de medios internacionales para intercambiar experiencias, explorar nuevas herramientas y debatir sobre el futuro del periodismo y la inteligencia artificial.

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