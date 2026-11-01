“El Dominical”, el suplemento que ofrece cultura en las páginas de “El Comercio” desde el 29 de marzo de 1953, sigue escribiendo su historia. Y desde este domingo 1 de noviembre crece con una edición que ofrece a sus lectores más páginas y temáticas para disfrutar de lecturas que abarcan desde el pensamiento humanista, el arte y las letras hasta la tecnología, la IA y el entretenimiento familiar.

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El renovado “El Dominical” ofrece 16 páginas que incluirán también secciones para la familia, hogar, vivir, mascotas, niños y nuestro emblemático Geniograma. De esta manera, tus domingos tendrán una nueva dosis de ingenio con este clásico que hace mucho dejó de ser un mero pasatiempo para convertirse en una presencia indispensable en las mesas de desayuno de muchas familias o después de un largo día.

Te invitamos a disfrutar “El Dominical” tanto en su edición impresa como en su edición digital (a través de este enlace), que en esta semana de renovación ofrece una entrevista exclusiva con el Nobel de Literatura J.M. Coetzee, quien habla del trabajo de traducción de los yaravíes del arequipeño Mariano Melgar que presentará en el Hay Festival Arequipa 2026. También una entretenida conversación que el periodista y escritor Enrique Planas, editor del suplemento, tuvo con la autora española Rosa Montero a partir de “Un día en la vida de Clarita”, su nueva novela.