Desde el 1 de noviembre del 2026, la edición de "El Dominical" crece.
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Por Redacción EC

“El Dominical”, el suplemento que ofrece cultura en las páginas de “El Comercio” desde el 29 de marzo de 1953, sigue escribiendo su historia. Y desde este domingo 1 de noviembre crece con una edición que ofrece a sus lectores más páginas y temáticas para disfrutar de lecturas que abarcan desde el pensamiento humanista, el arte y las letras hasta la tecnología, la IA y el entretenimiento familiar.  

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