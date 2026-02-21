Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

(Fotos: Archivo/ Facebook)
(Fotos: Archivo/ Facebook)
Por Redacción EC

La Librería Book Vivant, ubicada en el distrito de San Isidro, organiza para la tarde de hoy el evento denominado “Tardeo dominical: periódico y vino” como una alternativa para celebrar la cultura junto a “El Dominical”, el suplemento del diario “El Comercio”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Una tarde para leer “El Dominical” en la librería Book Vivant
Actualidad

Una tarde para leer “El Dominical” en la librería Book Vivant

Un calendario repleto de nombres sonoros: la temporada 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima
Actualidad

Un calendario repleto de nombres sonoros: la temporada 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima

Vida y costumbres en el corazón de la selva: las mujeres detrás del libro que te hará ver la Amazonía de otra manera
Actualidad

Vida y costumbres en el corazón de la selva: las mujeres detrás del libro que te hará ver la Amazonía de otra manera

La cultura en el olvido: los candidatos que lideran las encuestas apenas mencionan al sector en sus planes de gobierno
Actualidad

La cultura en el olvido: los candidatos que lideran las encuestas apenas mencionan al sector en sus planes de gobierno