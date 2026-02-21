Una tarde para leer “El Dominical” en la librería Book Vivant

La Librería Book Vivant, ubicada en el distrito de San Isidro, organiza para la tarde de hoy el evento denominado “Tardeo dominical: periódico y vino” como una alternativa para celebrar la cultura junto a “El Dominical”, el suplemento del diario “El Comercio”.

Esta actividad propone un espacio de interacción donde los participantes se reúnen con el objetivo de analizar el contenido periodístico y literario del suplemento cultural de “El Comercio”. La dinámica establece un punto de encuentro físico para usuarios interesados en el hábito de la lectura compartida y el intercambio de opiniones sobre la actualidad editorial.

El ciclo cuenta con la conducción del librero Guillermo Rivas y el editor de El Dominical, Enrique Planas.

La convocatoria para participar en el evento “Tardeo dominical: periódico y vino” está fijada para las 6:00 p.m. de este domingo 22 de febrero en el local de la librería: Calle Miguel Dasso 111, San Isidro.