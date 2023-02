Desde noviembre de 2017, Book Vivant atiende a los amantes de la lectura, pero también a los del vino. Guillermo Rivas es el creador de este concepto que no existía en Lima, pero que se ha ganado un espacio y que se ha consolidado, como nos lo explica en esta charla con Provecho:

- ¿Cómo empiezas a soñar con la idea de crear una librería?

La lectura es una pasión familiar y es lo que suele pasar cuando en una casa habitan los libros. Y claro, la vida también me fue llevando a trabajar con editoriales y allí nació la relación que se hizo mucho más fuerte. Siempre trabajé corporativamente, aunque mi sueño era tener una librería. Ese era mi plan de jubilación, pero se adelantó.

- ¿Y la relación con el vino?

Mi esposa vivía en Argentina y yo en el Perú y cada que nos encontrábamos nos tomábamos una copa de vino y leíamos algo en voz alta, esto para nosotros era una experiencia sumamente placentera que se podía compartir con más gente y en algún momento nosotros habíamos visitado librerías que tenían una cafetería o un bar, pero no habíamos encontrado nunca esta idea del maridaje literario y de la experiencia de combinar la lectura y el disfrute de los vinos. Así empieza esta experiencia que se ha mantenido con los años y que ha creado una real conexión con los asistentes a la librería, ya sea para buscar un libro, un vino o para compartir una cata, una de las experiencias del maridaje literario que se ofrece en Book Vivant.

- ¿Por qué Book Vivant?

La filosofía en el que yo me inspiré era del “bon vivant” que no es más que la buena vida y que para mí no solo incluye viajar, comer y beber, sino también leer. De este juego de palabras francesas nace Book Vivant.

- ¿Cómo recibió el público limeño esta nueva propuesta?

Sabíamos que el vino formaba parte de las licorerías, pero no había más y decidimos profundiza ahí. Además, estábamos seguros de que los vinos y los libros al final nos pueden sorprender muchísimo y es así que empezamos a crear actividades que vincularan al vino y al libro y lo que más nos sorprendió es encontrarnos con gente que entraba a la librería y preguntaba con qué vino podía combinar ciertos géneros, otros, por el contrario, empezaron a adoptar este juego y les gustó. Hay grandes posibilidades de maridar la lectura con un vino determinado y esa experiencia es maravillosa.

Gerente de la librería Book Vivant. / JAVIER ZAPATA

- ¿Cómo se incorpora la comida en esta experiencia?

Queríamos una librería que no solamente tuviera vinos, sino que además tenga una relación con lo gastronómico que haga lectura sea un disfrute total. Este sería nuestro valor agregado. Así que empezaos a invertir en las comidas y que esta tuviera relación con los libros.

- ¿Cómo ha ido creciendo la idea con los años?

Al principio algunas personas no entendían por qué tantos vinos en las mesas, pero esto fue cambiando y hoy hay un poco de todo, desde otros licores hasta algunos productos como las almendras y los quesos artesanales. También avanzamos con la idea de tener un bar y ahora ofrecemos vino por copa. En los inicios servíamos el vino por copa sin ningún relato en particular, ahora vamos a tener todos los meses una selección de vinos por copa que va a tener un relato concreto por el cual vas a tomar ese vino. Además, tenemos un asesor que nos está haciendo toda la carta de comida para acompañar el vino.

- Además de más vinos y más libros, ¿qué depara el 2023?

Este año básicamente estamos enfocados en el relanzamiento del bar y de la biblioteca con una propuesta gastronómica mucho más potente, vamos a crecer de 10 a casi 20 países en las etiquetas de vinos porque queremos jugar mucho con la experiencia de recorrer lugares del mundo.

