Deporte Total (DT), en conjunto con El Dominical, llevó a cabo un conversatorio centrado en el proceso de escritura e investigación de sus libros más recientes: Centenario, Tricampeones, Soy Celeste e Íntimos y Eternos.

La actividad fue liderada por el editor Enrique Planas y convocó a un numeroso público interesado en conocer cómo se gestaron estas obras que abordan la historia y la identidad de distintos clubes del fútbol peruano.

Julio César Uribe, protagonista de la jornada

Uno de los momentos más destacados fue la participación de Julio César Uribe, figura emblemática del fútbol peruano y protagonista de la portada del libro Soy Celeste. Su presencia generó gran expectativa y el evento registró lleno total.

Durante su intervención, Uribe recordó su primer acercamiento a la escritura con el libro Mensaje a los Carasucias, publicado a finales de la década de los 90. Además, resaltó el valor de la lectura como herramienta de reflexión:

“Leer es importante para entendernos todos, en comunidad, y sobre nuestras diferencias”.

Mensaje para los hinchas de Sporting Cristal

Uribe también aprovechó la ocasión para dirigirse a los hinchas de Sporting Cristal, dejando un mensaje de aliento en medio de la temporada:

“Paciencia, porque vamos a pelear con todo para salir campeones”.

Sus palabras fueron bien recibidas por los asistentes, especialmente por los seguidores del club rimense presentes en el conversatorio.

Literatura y fútbol, una misma pasión

El evento evidenció el creciente interés por la literatura deportiva en el Perú, combinando historias, investigación y memoria futbolística. La alianza entre DT y El Dominical continúa apostando por generar espacios de diálogo que conecten el deporte con la cultura.