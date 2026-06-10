Roberto Mosquera fue presentado oficialmente el martes como nuevo entrenador de Sporting Cristal e iniciará su tercer ciclo al frente del conjunto celeste. El técnico vuelve a La Florida con una misión compleja y con el inicio del Clausura en el horizonte. Mosquera debe sacar a la ‘SC’ de los últimos lugares, pues está a solo tres puntos de difernecia respecto a la zona de descenso. La siguiente tarea será devolver al equipo a los primeros lugares. Es decir, pelear el segundo y último certamen del fútbol peruano.

Su regreso tiene un componente especial por su estrecho vínculo con la institución. Mosquera se formó en Sporting Cristal desde los 12 años, fue campeón como futbolista (1979 y 1980) y también como director técnico, tras conquistar los títulos nacionales del 2012 y el 2020. Además, es reconocido por su identificación con el club y por conocer de primera mano la cultura que se vive en el Rímac.

En esta nueva etapa trabajará de la mano de Julio César Uribe, actual director general de fútbol e histórico referente celeste, a quien conoció precisamente durante su formación en las divisiones menores. Ambos tendrán el reto de reconstruir un equipo que busca recuperar su competitividad y volver a pelear en los primeros puestos del campeonato.

En la conferencia de prensa de su presentación, Mosquera explicó a El Comercio que antes de tomar decisiones sobre el funcionamiento del equipo necesita evaluar a profundidad al plantel. “La única forma es entrenándolos”, sostuvo, al remarcar que solo el trabajo diario le permitirá identificar las fortalezas y carencias de cada futbolista.

Roberto Mosquera cumple su tercer ciclo al mando de Sporting Cristal.

El entrenador también dejó en claro que no llegará con una idea rígida de juego. Aseguró que analizará cuál es el sistema que mejor se adapta a las características de Sporting Cristal y que las constantes modificaciones de entrenador durante la temporada pudieron haber afectado el rendimiento colectivo. “Tengo que conocer, tengo que estar adentro”, afirmó.

Mosquera, además, destacó que vuelve a una institución cuya historia conoce como pocos. “Es como que estoy en mi casa”, comentó, antes de señalar que espera que el plantel respete la trayectoria que ha construido en el club. Con esa convicción, inicia una nueva etapa en la que intentará repetir los éxitos que ya consiguió vestido de celeste.