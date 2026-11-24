CADE Ejecutivos 2026 presentó dos de las treinta iniciativas que forman parte de la convocatoria ‘Empresas que transforman’, certamen que reconoce a las empresas que han logrado cimentar negocios con impacto social.

Es el caso de Ferreycorp y su programa de Becas ThinkBIG y DreamBIG, que capacitan y forman a jóvenes, hombres y mujeres, como técnicos en mantenimiento de maquinaria pesada, abriendo oportunidades laborales para la mayoría de ellos. Esto, en alianza con Tecsup.

Patricia Gastelumendi, gerente corporativa de administración y finanzas de la corporación peruana, manifestó que las becas se implementaron años atrás para cerrar la brecha de personal técnico calificado que experimentaba Ferreyros, la empresa bandera de Ferreycorp.

Se trataba, indicó, de un problema que era necesario resolver para poder “mantener equipos de última tecnología y poder cumplir con nuestra propuesta de valor a nuestros clientes”.

Y, también, para motivar a las jóvenes a trabajar en sus talleres, ayudando, así, a cerrar la brecha de equidad de género en dicho segmento laboral.

“Entonces, teníamos estas dos barreras o brechas que debíamos cubrir, y hace muchos años se tomó una alianza con Tecsup. A partir de allí hemos tenido más de 2.000 jóvenes que han pasado por estos cursos de la carrera de mantenimiento de maquinaria pesada tanto en Arequipa, como en Trujillo y Lima”, explicó.

Añadió que muchos de dichos jóvenes “han pasado por estos cursos y han ido a trabajar a nuestras empresas”.

Del mismo modo, resaltó las iniciativas de Ferreycorp con otros centros de enseñanza técnica, como Tecsup y Cetemin, que ayudan a mejorar las competencias de sus técnicos y la satisfacción de sus clientes generando valor compartido y un servicio de clase mundial.

Por su parte, Paul Gómez, gerente general de Gold Fields, explicó la génesis y resultados del programa ‘Innovación que nace en casa’, el cual ha convertido a los micro-emprendimientos comunales de Hualgayoc (Cajamarca) en “empresas competitivas que ahora tienen clientes fuera de la mina”.

El ejecutivo explicó que esto se logró con mucho tiempo (3 a 5 años) y esfuerzo, tras convencer a sus socios comunitarios de tomar el riesgo de desarrollarse como empresarios para “poder competir con cualquier empresa contratista de acarreo de minerales y desmonte”.

“Ellos aceptaron el reto y decidieron unirse, y eso es muy importante porque, imagínense, unir en una sola empresa a decenas de microempresarios con toda la complejidad técnica que tiene la minería por el lado de seguridad eficiencia de costos y predictibilidad”, expresó Gómez.

Remarco que este objetivo se consiguió, también, gracias a la colaboración de las empresas contratistas especializadas, que apostaron y se atrevieron a compartir su know-how, a pesar de advertir que estaban transfiriéndolo a la competencia.

“Esta es una historia de éxito qué ha logrado que el 100% de nuestro acareo de mineral se haga con una sola empresa comuna, y eso ha logrado mantener no solo nuestra licencia social sino que más personas vivan nuestro propósito: Crear valor que va más allá de la minería”, dijo.