Este viernes se llevó a cabo la XXI Reunión del Consejo Empresarial Chileno-Peruano, en la que se trataron temas relacionados a minería, energía consumo masivo, retail, seguridad regulatoria, innovación y tecnología, entre otros.

El presidente del Capítulo Chileno del consejo, Luis Felipe Gazitua, resaltó que en las últimas décadas el intercambio comercial entre ambos países se ha multiplicado 8 veces.

A su vez, el presidente del Capítulo Peruano, Guillermo Ferreyros, resaltó que el intercambio actual supera los US$3.700 millones.

“Hay más de US$32.000 millones de inversiones entre ambos países”, expresó.

Por otro lado, la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, señaló que Chile y Perú cuentan con grandes reservas de minerales críticos, los cuales son imprescindibles para la transición energética, el crecimiento de economía digital y tecnología avanzada.

Agregó que un desafío que tienen los países es pasar del intercambio de bienes a una integración productiva real.

Por su parte, el embajador de Chile en el Perú, Milenko Skoknic, comentó que el sector minero y el agrícola son fundamentales para el crecimiento económico de ambos países, pero resaltó que se están abriendo camino los servicios y las fintech.

El evento, realizado en el Hotel Country, contó también con la participación de ministros de Estado. Uno de ellos fue el Canciller de la República, Carlos Espá, quien recalcó que los gobiernos deben generar condiciones de confianza y promover marcos favorables para la actividad económica y no obstaculizarlas. “Ello también requiere de un sector privado propositivo”, añadió.

Además, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, expuso a los asistentes las perspectivas económicas. Dicha presentación se realizó de manera reservada.

De acuerdo a un comunicado enviado por el MEF tras la sesión, Cuba recordó que la economía peruana crecerá 3,4% en el 2026 y 2027. Además, dijo que la inversión privada viene creciendo 15,5% en el primer semestre del año frente al mismo periodo de 2025.

Resaltó que Chile es es el tercer país con mayor inversión extranjera directa (IED) registrada en el Perú, con un acumulado de US$4.548 millones, concentrando el 13,3% de toda la IED.

Asimismo, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Guillermo Shinno, comentó cómo se encuentra la situación energética y minera en el Perú.

En ese sentido, señaló que en el corto plazo se corre el riesgo de que se presente un déficit de generación eléctrica en el norte del país, lo cual puede implicar el uso de maquinaria a diésel y, por ende, un aumento en las tarifas eléctricas.

Esto se debe a que gran parte de la generación eléctrica se encuentra en el centro y sur del país, mientras que el norte tiene una generación ineficiente, agregó.

En ese sentido, explicó que se viene trabajando en la entrada de una línea de transmisión hacia el 2029. Además, dijo que se encuentran evaluando la posibilidad de declarar en emergencia la problemática de transmisión eléctrica en el norte del país para que se avance el proyecto por tramos y se resuelvan los permisos pendientes.

Además, apuntó que se están descubriendo pequeñas reservas de gas natural en el norte, con lo cual se espera fomentar el uso de este recurso para la generación térmica.

En su exposición, Shinno también resaltó que la minería concentra el 70% de las exportaciones peruanas, el 13,2% del PBI y cerca del 20% de los ingresos tributarios en el país.

“El 16% de todo el país está concesionario desde el punto de vista minero y apenas en el 1,5% sí se hace actividad de exploración o explotación”, añadió.

Del encuentro también participaron Enrique Gubbins, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú); Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú; Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); Fernando Zavala, CEO de Intercorp; Jaime de Orbegoso, presidente del directorio de la Cámara Chileno Peruana de Comercio, entre otras personalidades peruanas y chilenas.