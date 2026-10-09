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Resumen

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Reunión del Consejo Empresarial Chileno-Peruano. (Foto: Mario Zapata)
Reunión del Consejo Empresarial Chileno-Peruano. (Foto: Mario Zapata)
Por Christian Silva

Este viernes se llevó a cabo la XXI Reunión del Consejo Empresarial Chileno-Peruano, en la que se trataron temas relacionados a minería, energía consumo masivo, retail, seguridad regulatoria, innovación y tecnología, entre otros.