Hasta agosto, el fabricante estadounidense Ford venía registrando un crecimiento superior al 50% en ventas en el mercado automotriz peruano. Francisco Molina, gerente general de la marca en nuestro país, señala a Día1 que esperan pasar el umbral de los 10.000 vehículos al cierre del 2026. Agrega que este año, además de nuevos modelos, han presentado opciones de conectividad a través de un aplicativo, así como estrategias de atención a nivel segmento corporativo con su Unidad Móvil de Servicios.

-¿Cómo se encuentra Ford en lo que va del año? La marca venía registrando un crecimiento a doble dígito a agosto.

Vamos creciendo a una tasa del 58% a agosto versus el mismo período del año pasado. A ese mes, estamos superando el volumen hecho en todo el 2025. El sector está pasando por un momento súper positivo con un crecimiento de la industria –incluyendo livianos y pesados- del orden del 40%. Ese crecimiento nos permite ganar participación de mercado y tener un poco más de presencia.

El año pasado completo crecimos al mismo ratio, de 58%, en una industria que aumentaba un 25%. Eso es el fruto de una estrategia que venimos trabajando hace mucho tiempo. Ya van 11 años donde la marca fue creciendo en representación a través de la red de concesionarios, llevando los últimos estándares de imagen de marca a cada uno de los puntos de venta. Tenemos 23 puntos y 20 de servicio a nivel nacional.

Y en Perú se trae lo mejor de la marca a nivel global. Entonces, se tiene un portafolio súper renovado, atractivo, una variedad muy amplia con productos electrificados, híbridos y de ‘performance’.

-En ese sentido, ¿cuánto podría crecer la marca al cierre del año?

El año pasado hubo una curva de crecimiento donde la industria creció mucho hacia el último trimestre. Manteniendo el ritmo en el sector este año, la curva se tiene que ir aplanando. La expectativa de tasa de aumento de la industria este año será moderada, pero igual va a ser súper positiva en el ratio año contra año.

Estamos manteniendo un ritmo de ‘performance’ muy bueno en los últimos meses y tenemos la expectativa de seguir así en los siguientes. Podría decir que vamos superando las más de 7.000 unidades, el volumen total del año pasado, y esperamos superar las 10.000 unidades al cierre de este año. No es que vamos a cerrar en esa cifra, la vamos a superar.

- Con esa meta, ¿hay expectativas de mejorar el posicionamiento a nivel de SUV y de ‘pick ups’, y quizá liderar esta última categoría donde se encuentran en el top 3 de ventas?

Es un trabajo que se hace paso a paso. Hay competidores distintos y las realidades son diferentes. En el segmento ‘full size’ nuestro modelo F-150 lidera por lejos la participación. En ‘pick ups’ medianas, venimos creciendo año tras año con una extraordinaria aceptación para uso personal: si hacemos una subsegmentación por tipos de uso, la Ranger es líder en el uso de transmisiones automáticas.

A través de nuestra división Ford Pro, donde nos dedicamos a armar una propuesta especial para los usuarios corporativos y ‘renting’ –para entregar productos a las industrias más importantes del país como agro y minería–, vamos creciendo a muy buenos ratios y hay una excelente aceptación del producto.

También tenemos vehículos conectados. Cuando lanzamos la Territory híbrida a principios de año, lanzamos el Ford App, que es la herramienta para el usuario final de conectividad con el vehículo, una aplicación con la que se puede identificar dónde está la unidad, abrirla, cerrarla, encenderla, solicitar un servicio o interactuar. Esa misma tecnología nos permite trabajar en un portal de flotas para ofrecer determinados indicadores de telemetría.

-En cuanto a participación de mercado, ¿cómo se encuentran en toda la industria automotriz?

El año pasado llegamos al octavo puesto, entramos al top 10 de marcas, y nos estamos manteniendo como una de las marcas que está creciendo. Cuando lo medimos contra la industria, incluyendo pesados, el año pasado cerramos con una participación del 3,6%. Hoy estamos en un 3,8%.

-Su último lanzamiento ha sido la Territory Híbrida Platinum, es su SUV tope de gama. ¿Cuál es su apuesta en electrificación, dado que también tienen versiones alternativas para sus ‘pick ups’?

Los híbridos que hemos lanzado fueron pioneros, porque la F-150 fue la primera ‘pick up’ híbrida en introducirse en el país y la Maverick fue la primera mini ‘pick up’ híbrida en el país. En el segmento de SUV hay más alternativas. Una de las estrategias de la marca es darle opciones al cliente y no es electrificar al 100%, sino que cada consumidor pueda elegir una propuesta diferenciada.

Lanzamos la versión Territory híbrida -distinta a la Platinum- recién a principios del año, a pesar de que el modelo lo comercializamos desde el 2020. Probamos con el producto, la aceptación y qué tipo de configuraciones le podría gustar al consumidor.

La versión Platinum es la nueva tope de gama del Ford Territory. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

-Con esta versión Platinum, ¿qué aspectos se han atendido frente a la versión híbrida lanzada a inicios del año?

Recién arranca la venta, pero las unidades que llegaron se han vendido. El producto tiene una gran aceptación, porque no solo es una SUV, sino un producto muy amplio y con el que tenemos un portafolio escalonado. Al ser una versión híbrida, le agrego una dinámica de manejo atractiva, porque el motor pasó a tener una muy buena potencia arriba de los 200 caballos de fuerza.

-Dentro de sus lanzamientos no vehiculares, como fue con el aplicativo, también se presentó la Unidad Móvil de Servicio, ¿qué se espera con este producto para el segmento empresarial, considerando el fenómeno de El Niño?

Eso viene de la mano de una estrategia que denominamos ‘Mis Experiencias Ford’. Por un lado está la conectividad del vehículo, pero también ofrecemos una mejor experiencia en el área de postventa. Esto es ,ofrecer un servicio de ‘pick up’ y delivery para buscar el vehículo en la casa del cliente y devolvérselo después. Eso va a permitir que el cliente evite movilizar una flota de vehículos para hacer un servicio o para atender alguna particularidad, según la necesidad de cada uno.

Es una iniciativa regional. Los países de Sudamérica están experimentando con esta herramienta y ha tenido un gran éxito. Esperamos tener una gran aceptación.

- ¿Cómo ven las demandas o expectativas de compra desde las empresas, en el contexto de crecimiento económico y alto nivel de venta en el sector?

Cuando uno mira los indicadores macroeconómicos, uno de los elementos a destacar es el aumento de la inversión privada; por eso crece la demanda de flotas. Tenemos expectativas de que la industria va a requerir herramientas para las inversiones que se dan en el país. Claramente, tenemos que mirar con mucho cuidado el efecto del fenómeno de El Niño. Conociendo al peruano resiliente –estamos monitoreando con mucho cuidado–, tenemos una gran expectativa de que esto se supere de la mejor manera posible.

- ¿Ven la necesidad de abrir nuevos puntos de venta o reforzarán los locales que tienen?

Hemos hecho de todo un poco. Consolidamos la presencia de la red actual, porque entre ellos ampliaron su cobertura abriendo nuevas bocas de venta e implementando los últimos estándares de imagen de marca. Hace pocos meses inauguramos la última tienda en La Molina de la mano de Auto Summit, donde se incorporó el estándar de imagen Signature 2.0.

Al mismo tiempo, hemos abierto nuevos puntos con concesionarios y evaluamos dónde tenemos la necesidad de estar cerca del consumidor. Hoy no tenemos una apertura para anunciar en el corto plazo.

-Pensando en el 2027, ¿cuántos lanzamientos se esperan realizar?

Es un poco pronto para cerrar un número, pero puedo decir que debemos tener un gran 2027, pensando en que tuvimos una gran renovación de productos en 2024 y que fue completado en el 2025. En el 2026 tenemos el mejor portafolio vigente en nuestra historia. Nos hemos concentrado en lanzar nuevas versiones y enriquecer la gama más que renovarla.

En el 2026 tendremos la oportunidad de tener nuevos lanzamientos y novedades. Nos estamos concentrando en ampliar la oferta de valor donde somos más fuertes, en ‘pick ups’ y SUV, y tenemos que seguir ofreciendo alternativas a los clientes, especialmente vehículos híbridos y de última tecnología en el segmento.

-¿Habrá algún nuevo plan con su icónico deportivo Mustang?

Es el único vehículo que comercializamos que no es una ‘pick up’ o SUV, pero representa mucho para la marca y es el único ‘muscle car’ que quedó genuino en la industria con enorme aceptación de mercado. Las últimas versiones disponibles a nivel global las estamos vendiendo en Perú: la GT Premium 5 Litros y la versión Dark Horse. Sus usuarios son muy particulares, a los que les gusta tener algo distinto y disfrutar de novedades en el segmento de los V8. Todavía no hay información anunciada a nivel global [de un nuevo lanzamiento].

-¿Cómo esperan cerrar el año en cuanto a facturación?

No solemos compartir datos contables. La facturación de la marca está aumentando año contra año en un ratio relacionada con nuestro crecimiento. Me atrevo a decir que la facturación de un año contra el otro está creciendo a dos dígitos largos.