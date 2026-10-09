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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Christian Silva

Hasta agosto, el fabricante estadounidense Ford venía registrando un crecimiento superior al 50% en ventas en el mercado automotriz peruano. Francisco Molina, gerente general de la marca en nuestro país, señala a Día1 que esperan pasar el umbral de los 10.000 vehículos al cierre del 2026. Agrega que este año, además de nuevos modelos, han presentado opciones de conectividad a través de un aplicativo, así como estrategias de atención a nivel segmento corporativo con su Unidad Móvil de Servicios.