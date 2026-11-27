Ford anuncia que Transit City, su nueva van eléctrica llega al Perú. Se exhibió por primera vez al público el 9 de noviembre, en la apertura de Fenatran en São Paulo, la mayor feria de transporte terrestre de cargas y logística de la región.

Es un producto global desarrollado para ser una herramienta de trabajo integral. Su propuesta es ofrecer máxima disponibilidad y menor costo operativo a los transportistas que necesitan el tamaño y la configuración adecuados para circular en zonas urbanas restringidas. Esta novedad forma parte de la expansión de la marca.

“Transit City marca el ingreso de Ford PRO™ al llamado segmento de una tonelada, del que todavía no participábamos y que viene creciendo gracias al comercio electrónico. Forma parte de nuestra estrategia de ofrecer a los clientes libertad de elección, con distintas soluciones para atender las necesidades específicas de cada aplicación y brindar el mejor resultado para su negocio”, afirmó Guillermo Lastra, director de Vehículos Comerciales de Ford América Latina.

La Ford Transit City eléctrica ofrece una autonomía de hasta 254 km (ciclo WLTP) con su batería CATL LFP de 56 kWh. (Foto: Ford) / Ford

Herramienta de trabajo

Combina un formato ideal para moverse en la ciudad con el reconocido ADN de confort y conducción de Ford, pensado para aumentar la productividad del conductor en el día a día.

“La arquitectura de Transit City fue diseñada para proporcionar una mayor disponibilidad del vehículo y reducir el costo total de operación. Esto es posible gracias al ahorro significativo que ofrece el uso de energía eléctrica en comparación con el diésel y a los costos de mantenimiento, un 40% menores que los de una van diésel”, destacó Daniel Santos, gerente de Desarrollo de Producto de Ford América del Sur. Gran parte de este ahorro se debe al conjunto eléctrico, que tiene un 86% menos de piezas móviles, lo que reduce el desgaste y la necesidad de paradas no programadas.

Desempeño y autonomía

Su motor eléctrico entrega 150 CV y 260 Nm de torque instantáneo, con un radio de giro de 6 metros para maniobrar con facilidad. Suma tres modos de conducción y la función One Pedal Drive, que mejora la eficiencia de la regeneración de energía.

Tapizado de tela en el Transit City, práctico para el trabajo. (Foto: Ford) / Ford

Versatilidad de aplicaciones

Está disponible en una única configuración, Transit City L1H1, una van ágil con la mejor capacidad de carga de su segmento: 6,4 m³ y hasta 1.085 kg. Con 4.985 mm de longitud y techo bajo de 1.991 mm, facilita la circulación por calles estrechas y el ingreso a estacionamientos.

Productividad y seguridad

La cabina ofrece fácil acceso, asiento con calefacción y volante ergonómico multifunción. Incluye cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas, pantalla de 12,3 pulgadas con Apple CarPlay® y Android Auto™ inalámbricos, y cámara de retroceso.

El interior del Ford Transit City lleva un apartado tecnológico moderno. (Foto: Ford) / Ford

El paquete de seguridad, cuenta con tecnologías de asistencia a la conducción que ayudan a prevenir accidentes: control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, sensores de estacionamiento, sensor de fatiga y dos airbags de serie.

Durabilidad y garantía

Desarrollada por Ford en colaboración con JMC en China, Transit City recorrió más de un millón de kilómetros en pruebas de durabilidad a nivel mundial y fue validada por el equipo de ingeniería regional para los mercados de Sudamérica.

Ofrece intervalos de mantenimiento extendidos de dos años o 40.000 km y garantía de tres años sin límite de kilometraje, con cobertura de ocho años o 160.000 km para la batería.

“Transit City fue pensada para cumplir con todos los requisitos más importantes para la operación del transportista. Por eso, el vehículo fue concebido para pasar más tiempo en la calle generando ingresos. Es una solución que ofrece previsibilidad financiera y una mayor rentabilidad para el negocio del emprendedor”, concluyó Daniel Santos.