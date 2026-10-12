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Resumen

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Luis Felipe Gazitúa, presidente del Capítulo Chileno del Consejo Empresarial Chileno-Peruano. (Foto: Mario Zapata)
Luis Felipe Gazitúa, presidente del Capítulo Chileno del Consejo Empresarial Chileno-Peruano. (Foto: Mario Zapata)
Por Christian Silva

El presidente del Capítulo Chileno del Consejo Empresarial Chileno-Peruano (CEChP) y vocero del principal gremio empresarial de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Luis Felipe Gazitúa, conversó con El Comercio el último viernes a raíz de la reunión del mencionado Consejo. De acuerdo con el empresario, se espera formar parte del próximo gabinete binacional entre ambos países.