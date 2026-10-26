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Resumen

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Katerina Añaños, directora y gerente general corporativa de Industrias San Miguel (ISM), analiza emprender como decisión social.
Katerina Añaños, directora y gerente general corporativa de Industrias San Miguel (ISM), analiza emprender como decisión social.
Por Katerina Añaños

Emprender empieza muchas veces con una pregunta sencilla. ¿Y si lo intento? Detrás puede haber una necesidad, una oportunidad o el deseo de construir algo propio. Lo interesante es que una decisión que parece profundamente individual rara vez termina siéndolo. En el Perú, la posibilidad de emprender se percibe cercana. Según el Reporte Nacional del Perú 2025/2026 del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el 78% considera que cuenta con las capacidades y conocimientos para emprender y el 84% de los adultos identifica buenas oportunidades para hacerlo, representando uno de los niveles más altos entre las economías participantes, y por encima del promedio de los países de ingreso medio-bajo.

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