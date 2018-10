“Traeremos dos marcas más de autos de lujo, una de ellas será Bentley”

Con un cuarto de siglo a cuestas, el grupo Euromotors considera que tiene aún mucho por recorrer. Pese a que no ven visos de mejora en el sector automotor para el 2019 -no solo por el impacto del ISC, sino por la falta de infraestructura y del destrabe de grandes proyectos de inversión- seguirán invirtiendo y apostando por la diversificación de marcas de autos, empresas y sectores, estrategia que ha sido clave para su crecimiento, asegura a Día1 su director ejecutivo, Francisco García Calderón.

¿Cómo ha sido la evolución de Euromotors y del sector automotor, que en las últimas dos décadas ha tenido altos y bajos?

Cuando comenzamos, hace 25 años, las ventas de vehículos nuevos llegaban a las 10.000 unidades en el país y hoy se comercializan alrededor de 170.000 unidades, lo cual ha sido un salto importante. Mientras que, en Euromotors solo con Volkswagen hemos pasado de vender 300 a 4.824 vehículos de pasajeros y comerciales livianos en el 2017. En todo este tiempo hemos tratado de ser constantes, enfocados en crecer de manera prudente sin distraernos con el ruido político y en adelantarnos, de alguna manera, a las crisis.

Este año, nuevamente, es complicado para el sector en vista del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). ¿Cómo le están haciendo frente a esta situación?

El ISC ha sido una medida muy poco pensada y con considerandos absurdos. Pero, pese a que hemos sufrido este golpe, la ventaja del grupo es que hemos aprendido a ser muy prudentes con los inventarios. Otro factor clave, además, es que no solo somos representantes de marcas automotrices (donde participamos con cinco firmas) sino que estamos diversificados con 12 empresas que compiten en diferentes rubros. Este es el caso de Renting (leasing operativo), Modasa (buses y grupos electrógenos), Euroinmuebles (sector inmobiliario), One (vehículos usados) y en el segmento de maquinarias (Hyster, Utilev, etc.), entre las principales líneas.

¿Cuál es la expectativa para este año?

La proyección para el consolidado del 2018, solo con Volkswagen, es alcanzar las 4.630 unidades de vehículos de pasajeros y comerciales livianos, un 4% por debajo de lo registrado en el 2017. No obstante, como grupo Euromotors prevemos crecer 8% con una facturación de US$600 millones, aproximadamente.

¿Qué empresas del grupo empujarán este crecimiento?

Volkswagen es una de nuestras vacas lecheras. La marca con su agresiva renovación de modelos, enfocada sobre todo al segmento SUV, permitirá que la caída en nuestra división automotriz sea menor. El driver principal del buen comportamiento de una marca son los modelos. Otros drivers son tener el precio correcto, versus la competencia y la fuerza de venta. Además de VW también están creciendo de manera importante International (Navistar), Renting (que ya tiene 3.500 unidades en contratos a 3 años) y Modasa, entre las principales.

¿Planean traer nuevas marcas o, en su afán de diversificación, se enfocarán en incursionar en otros sectores?

Si algo he aprendido en estos 25 años es a no cerrarnos nunca las puertas cuando hay oportunidades. Precisamente, vamos a incorporar dos nuevas marcas de autos de lujo. Una de ellas es la inglesa Bentley (del grupo VW) que ya vendió su primera unidad en el país, y con la segunda marca aún estamos ultimando detalles.

¿Cuándo arrancarán la comercialización de Bentley?

La primera importación ya está en camino, y a inicios del 2019 esperamos tener listo el ‘showroom’ de la marca en Surquillo, justo al lado de Porsche y de VW.



¿Cuántas marcas de vehículos tendrán ahora con estas dos nuevas?

Sumarán 13. Ahora tenemos Audi, Volkswagen (VW), Porsche, Seat, International, Modasa, Ducati (motos) entre otras marcas.

¿Cuál es el potencial de Modasa?

La fábrica de Modasa está preparada para producir todos los buses que se necesiten para renovar el parque automotor del transporte público, por lo que todas nuestras expectativas están puestas en el nuevo alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Incluso, hoy en día, estamos exportando alrededor del 20% y 30% de buses y plantas a Chile, Ecuador y Colombia, los cuales se producen localmente.

¿Están analizando nuevos mercados para exportar?

Sí. Siempre estamos buscando nuevos mercados. Actualmente se está evaluando la posibilidad de exportar buses a México y plantas eléctricas a Estados Unidos.

Mencionó que International también es otro de los gatilladores del crecimiento del grupo.

Sí, esta es una marca que relanzamos y que a través de International Camiones del Perú estamos en todo el proceso de armar la red en el país. Hace poco abrimos un nuevo punto en Huancayo y acabamos de comprar dos propiedades más en Piura y en Villa El Salvador para el servicio y asistencia de los camiones. Hoy en día, Internacional es el proyecto más grande que tenemos caminando y una de las empresas donde estamos invirtiendo más.

En total, ¿cuántos inmuebles tienen y cuántos puntos de venta?

Tenemos alrededor de 250.000 m2 en inmuebles, solo Modasa tiene 120.000 m2 y nuestro centro logístico 70.000 m2, entre otros lugares. A nivel de puntos de venta, estamos en 13 regiones del Perú con 42 puntos y 12 puntos en Lima de todas las marcas que manejamos y representamos.

¿Considera que el sector automotor se recuperará el 2019, tras el ISC?

Esta medida -más allá de renovar el parque automotor y promover el uso de la energía eléctrica- lo que ha hecho es abrir aun más la importación de autos usados a GLP, viejos y contaminantes. No obstante, el consenso en la industria es que el 2019 tampoco será un buen año. Independientemente del impacto del ISC, el mercado se reactivará en la medida que haya inversión y se destraben los grandes proyectos. Solo así la economía crecerá y la gente tendrá la confianza para comprar. Asimismo, una política sana del Gobierno sería mirar hacia la electricidad y el GNV, que es barato y lo exportamos, y no hacia el GLP que es caro y lo importamos.

El mercado automotor en el mundo está cambiado hacia el uso de vehículos eléctricos. ¿Euromotors está preparado para ello?

Sí, y queremos liderar este cambio con Audi, Volkswagen y Porsche, que tienen nuevos modelos y muy buenas opciones en autos eléctricos. El Perú tiene muchas posibilidades para generar un parque de autos eléctricos, considerando que tenemos energía disponible y la más barata de la región, pero dependerá del Gobierno. Otro tema que también es interesante es el GNV. Nuestro país tiene gas en la selva y en el norte que no estamos aprovechando, pero con una buena política económica se avanzaría.

¿Cuál cree es la mayor amenaza en el sector?

La falta de infraestructura es la amenaza del sector y del país en sí. Muchas inversiones están amarradas a las decisiones políticas del Estado.