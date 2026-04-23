El Grupo Volkswagen anunció el martes que tiene previsto equipar sus nuevos vehículos fabricados para China ‌con “agentes” de inteligencia artificial a partir del segundo semestre de este año, en ‌un intento por ponerse al día con la tecnología avanzada que ofrece el mayor mercado automovilístico del mundo.

El ​gigante alemán se está esforzando por competir con los fabricantes de automóviles chinos, que están marcando un ritmo más rápido en materia de electrificación, funciones digitales, precios y velocidad de desarrollo.

En un evento celebrado en Pekín antes del inicio del salón del automóvil anual a finales ‌de esta semana, Volkswagen anunció que, ⁠a partir de la segunda mitad de este año, incorporará “agentes de IA a bordo” en los vehículos que utilicen su arquitectura electrónica exclusiva ⁠para China.

Esta tecnología permitiría una “interacción muy intuitiva y similar a la humana” entre el vehículo y el conductor, al tiempo que garantizaría una “sólida protección de los datos personales”. A diferencia de ​un asistente ​de voz que responde a preguntas sencillas, los ​agentes de IA pueden gestionar tareas ‌y procesos de toma de decisiones más complejos, según la empresa.

El máximo responsable de Volkswagen en China, Ralf Brandstaetter, declaró a Reuters tras el evento que, con esta tecnología, el auto puede buscar el restaurante mejor valorado de una zona determinada y, a continuación, realizar y confirmar la reserva por sí mismo. Luego puede llevar al conductor al restaurante y ‌organizar el aparcamiento, añadió.

Volkswagen está tratando de reposicionarse ​en el país como una empresa con una estrategia ​de vehículos eléctricos e inteligentes específica ​para China, en lugar de un fabricante tradicional con una fuerte presencia ‌en el sector de la combustión interna.

En ​lo que denomina su “mayor ​ofensiva de movilidad eléctrica de la historia” en China, el grupo tiene previsto lanzar más de 20 nuevos vehículos electrificados, lo que supondrá un total de ​50 nuevos modelos en el ‌mercado para 2030.

El director general del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, declaró en el ​evento que los lanzamientos de modelos y los planes tecnológicos envían un mensaje ​claro: “Hemos vuelto”.