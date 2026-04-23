Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Volkswagen's headquarters in Wolfsburg, Germany. Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg
Volkswagen's headquarters in Wolfsburg, Germany. Photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg
/ Krisztian Bocsi
Por Redacción EC

El Grupo Volkswagen anunció el martes que tiene previsto equipar sus nuevos vehículos fabricados para China ‌con “agentes” de inteligencia artificial a partir del segundo semestre de este año, en ‌un intento por ponerse al día con la tecnología avanzada que ofrece el mayor mercado automovilístico del mundo.

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