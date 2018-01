Jefe de Starbucks cree en las criptomonedas, pero no bitcoin

El presidente de la junta de Starbucks Corp., Howard Schultz, dijo que cree que las monedas digitales podrían algún día conquistar a los consumidores, aunque no necesariamente sea bitcoin.

Schultz dijo que Starbucks, uno de los primeros en adoptar pagos con teléfonos inteligentes, está posicionada para ganar ventaja en los próximos años a medida que las criptomonedas (y su tecnología subyacente conocida como blockchain) se vuelven más comunes entre los consumidores.

Simplemente no está seguro de que bitcoin, que se lanzó en 2009 como la primera moneda digital descentralizada, todavía esté presente.

"La razón por la que menciono esto no es porque estoy hablando de bitcoin, porque no creo que bitcoin vaya a ser una moneda hoy o en el futuro, estoy hablando de la nueva tecnología de blockchain y la posibilidad de qué podría ocurrir no a corto plazo", dijo Schultz durante la llamada de ganancias de la compañía el jueves.

"Lo menciono porque, a medida que pensamos en el futuro de nuestra empresa y en el futuro del comportamiento de los consumidores, personalmente creo que va a haber una o unas pocas monedas digitales legítimas y de confianza fuera de la tecnología blockchain", dijo el ejecutivo, quien ayudó a convertir Starbucks en la cadena de cafeterías más grande del mundo.

Schultz, de 64 años, quien dijo que Starbucks no planeaba lanzar su propia versión de bitcoin, agregó que una marca de consumo confiable con ubicaciones físicas ayudará a brindar "legitimidad y confianza" a las criptomonedas.

